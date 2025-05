Monte Ortobene, il Comitato sistema l’asfalto 

Il Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia interviene, ancora una volta, per rendere più vivibile il monte simbolo della città. Tra vandali e abbandono, l’Ortobene necessita di lavori e attenzioni costanti. All’assenza del Comune mette ua pezza il Comitato con dozzine di interventi l'anno. Negli ultimi giorni, dopo la ringhiera danneggiata dalle mani dell'uomo e dalle intemperie collocata nella strada che dall'anello del Monte conduce verso l'ex Esit, ora, sempre per questioni di sicurezza e decoro, l’associazione guidata da Antonio Costa interviene anche sull'asfalto. «Davanti la ringhiera appena ripristinata abbiamo effettuato un altro intervento mettendo in sicurezza la strada», dice Costa. Lo spazio in questione presentava una strada ormai da riasfaltare e, ai lati, una ringhiera con alcune parti scollegate per quanto riguarda la guida superiore, e poi altre deformate, sconnesse o addirittura assenti per quanto riguarda gli elementi in ferro della parte inferiore. Il Comitato ha impiegato ben due giorni per poter riparare il solo danno della ringhiera, per garantire «un briciolo di sicurezza ai visitatori, e soprattutto dignità a uno spazio dimenticato dalle civiche amministrazioni», precisa Costa. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA