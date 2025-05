Monte Ortobene: assalto dei vandali alle ringhiere 

Il Monte Ortobene, oasi simbolo della città, nel mirino costante dei vandali e preda dell’abbandono.

Questa volta non si parla di panchine o altalene che ostacolano la possibilità di trascorrere del tempo libero in serenità nell'anello del parco, in cima al Monte. Piuttosto, si parla di sicurezza, oltre al decoro. Nello specifico, il Comitato segnala una ringhiera gravemente danneggiata dalle mani dell'uomo e dalle intemperie collocata nella strada che dall'anello del Monte conduce verso l'ex Esit. La ringhiera in questione, oltre alla ruggine che ne ha mutato l'aspetto, si presentava con alcune parti scollegate per quanto riguarda la guida superiore, e altre deformate, sconnesse o addirittura assenti per quanto riguarda gli elementi in ferro della parte inferiore. A intervenire, ancora una volta, è stato appunto il Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, con il presidente Antonio Costa, che ha ripristinato e riverniciato le ringhiere. «La ringhiera era gravemente danneggiata da intemperie e dalla mano dell'uomo. Il ripristino effettuato ridà un briciolo di sicurezza ai visitatori, e soprattutto dignità a uno spazio dimenticato dalle civiche amministrazioni», afferma il presidente Antonio Costa.

