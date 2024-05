Monte Nuovo, spuntini segreti e presunti scambi di favori  tra i 34 indagati dall’Antimafia 

Per la Direzione distrettuale antimafia il capo indiscusso della presunta organizzazione mafiosa al centro dell’inchiesta ribattezzata “Monte Nuovo” sarebbe stato l’orgolese Nicolò Cossu, noto Cioccolato, affiancato dal compaesano e braccio destro, Tonino Crissantu. Entrambi, nel 2001, vennero condannati in via definitiva a 30 anni di carcere per il sequestro di Ferruccio Checchi, prelevato nel 1995 a Cala Gonone e poi liberato dopo 160 giorni di prigionia. Scontate le rispettive pene, i due si sarebbero legati al medico cagliaritano Tomaso Cocco, primario della Terapia del dolore al Binaghi, al rettore di Sassari, Gavino Mariotti, oltre che a Battista Mele, Giuseppe Antonio Mesina e all’ex assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia. Insieme avrebbero messo in piedi – sempre secondo i carabinieri del Ros e il pm Emanuele Secci che li coordina – una presunta associazione a delinquere che avrebbe operato con i metodi mafiosi dell’intimidazione, fondendo assieme il mondo della criminalità con quello dei colletti bianchi, così da scambiarsi reciprocamente favori, incarichi e altre utilità.

I faldoni

Consegnati mercoledì gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, ieri mattina i difensori dei 34 indagati si sono presentati alla spicciolata in Procura chiedere gli atti dell’inchiesta. Migliaia di pagine di intercettazioni, pedinamenti e documenti che ora i legali dovranno studiare per decidere se chiedere al pm l’interrogatorio dei propri assistiti o depositare atti. Solo dopo il titolare del fascicolo deciderà se chiedere il rinvio a giudizio. Tra le contestazioni minori ci sono ipotesi di reati contro la pubblica amministrazioni, oppure legate alla droga o all’aver aiutato la latitanza di Graziano Mesina dopo la condanna definitiva. Accusati di reati minori ci sono Alessandro Arca, Vincenzo Deidda, Giuseppe Paolo Frongia, Anna Gioi, Raffaele Gioi, Salvatore Gioi, Marco Lai, Tomas Littarru, Antonio Marteddu, Riccardo Mercuriu, Serafino Monni, Marco Muntoni, Antonio Michele Pinna, Paolo Sale, Marco Zanardi, Vito Maurizio Cossu, Andrea Daga, Alessia Deidda, Alice Deidda, Antonio Fadda, Mario Antonio Floris, Desiderio Mulas, Alessandro Rocca, Giorgio Carboni (all’epoca dei fatti direttore sanitario dell’Ats e ora direttore generale della Asl del Medio Campidano) e Massimo Temussi (ex commissario Ats). Per alcuni le accuse sono di abuso d’ufficio, per altri ci sono contestazioni legate alla droga o all’aver aiutato la latitanza di Graziano Mesina dopo la condanna definitiva.

Il riesame

A dicembre scorso il Tribunale della Libertà di Cagliari aveva fatto cadere l’ipotesi di mafia e di società segreta, contestata ad alcuni degli indagati, ritenendo sussistente una normale associazione a delinquere. La Dda di Cagliari ha deciso mantenere entrambe le ipotesi più gravi. Nell’ordinanza i giudici del Riesame avevano scritto che «dagli atti d’indagine emergono altresì gravi indizi di colpevolezza di partecipazione al sodalizio criminoso a carico di altri soggetti, che al momento non risultano indagati, ossia Gavino Mariotti e Giovanni Satta». Ora, chiusa l’inchiesta, è necessario chiarire che il pm Secci ha proceduto contro il rettore sassarese, ma ha totalmente scagionato l’ex consigliere regionale.

