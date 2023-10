Monte Nuovo, sotto controllo 100 persone 

Sessantotto utenze telefoniche intercettate, 8 apparecchi infettati con i “trojan”, 19 tra abitazioni, bar e ristoranti monitorati con microspie, 14 veicoli controllati con cimici dotate di Gps per tracciare gli spostamenti, 12 incontri intercettati con i microfoni telescopici direzionali, ma anche 4 intercettazioni audio-video allestite per spiare chi entrava e usciva dal carcere di Nuoro, chi si incontrava in una stazione di servizio a Tramatza e una telecamera fissa puntata su un ovile. Sono i numeri dell’inchiesta “Monte Nuovo” del Ros, sfociata in 31 ordini di custodia cautelare (13 in carcere e 18 ai domiciliari), ma tutt’altro che conclusa.

L’inchiesta continua

I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale sono ancora al lavoro per ricostruire la rete di favori e incarichi pubblici passati della presunta associazione mafiosa e segreta che, a suon di “spuntini”, avrebbe messo assieme persone sospettate di essere vicine alla criminalità barbaricina con alcuni politici e colletti bianchi. In questi giorni sono proseguite le acquisizioni e i sequestri di documenti: dopo l’Università di Sassari e di Nuoro, i militari sono andati al Brotzu, al Binaghi, all’Ares e all’Assessorato regionale all’Agricoltura, quello sino a qualche tempo fa guidato da Gabriella Murgia, finita in carcere assieme all’anestesista Tomaso Cocco, oltre che a Nicolò Cossu (noto Cioccolato) e Tonino Crissantu, nipote di Graziano Mesina. Dei tredici finiti in custodia cautelare in carcere, solo Giovanni Mercurio ha deciso di rispondere alle domande del Gip Michele Contini e dei pm Emanuele Secci e Rossana Allieri.

Gli interrogatori

Ieri si sono presentati davanti al giudice gli ultimi cinque indagati del gruppo di 18 finiti ai domiciliari. Lunedì si erano avvalsi della facoltà di non rispondere Vito Maurizio Cossu, Alessia e Alice Deidda, Antonio Fadda, Giuseppe Paolo Frongia, Anna, Raffaele e Salvatore Gioi, Marco Lai, Antonio Marteddù e Tomas Litarru. L’unico a scegliere di farsi interrogare era stato Andrea Daga a cui la Dda contesta reati legati alla droga. Ieri mattina è stato il turno di Riccardo Mercuriu, Serafino Monni, Marco Muntoni e Antonio Michele Pinna. Anche nel loro caso gli avvocati hanno ordinato ai rispettivi assistiti di non rispondere, in attesa che i collegi difensivi studino le migliaia di pagine che compongono il fascicolo (basti pensare che solo l’indice è di 25 cartelle). L’unico di questo gruppo che ha risposto per circa un’ora alle domande del Gip e dei magistrati inquirenti è stato Marco Zanardi. Domani, o al massimo entro lunedì , sarà sentito infine Paolo Sale, l’unico degli indagati colpiti dalla misura cautelare che non era stato trovato nel corso del blitz di Ros e Antimafia, ma che si è consegnato qualche giorno dopo. Anche lui si trova ai domiciliari. Terminati gli interrogatori di garanzia, il giudice deciderà se mitigare qualche misura e si saprà se qualcuno farà ricorso al Tribunale del Riesame. Nel frattempo l’indagine prosegue: la Procura oltre all’associazione mafiosa e segreta, sospetta anche abusi d’ufficio, corruzione, peculato e altri reati, alcuni dei quali ipotizzati con l’aggravante mafiosa.

