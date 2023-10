Monte Nuovo, si costituisce l’allevatore di Orgosolo 

Era sfuggito al blitz dei Ros che ha smantellato una presunta associazione di stampo mafioso, e ieri si è costituito nel comando provinciale dei carabinieri di Nuoro. Paolo Sale, 44 anni, allevatore di Orgosolo, era finito nell’ordinanza del gip del tribunale di Cagliari, destinatario di un provvedimento agli arresti domiciliari, ma si era reso subito irreperibile. Secondo l’accusa, il 44enne (difeso dall’avvocato Rinaldo Lai) avrebbe fiancheggiato Graziano Mesina durante la sua lunga latitanza, collaborando attivamente durante gli spostamenti dell’ex primula rossa da Bono a Desulo, il 16 settembre 2021, «tenendo i contatti con gli appartenenti alla famiglia Gioi di Desulo, a cui il latitante era stato affidato», si legge nell’ordinanza.

Bocche cucite

Intanto, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i primi undici indagati finiti ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Cagliari associata con 31 ordini di custodia cautelare firmate dal gip Michele Contini. Per tredici persone il giudice ha disposto il carcere, gli altri sono finiti ai domiciliari. Ieri mattina, al terzo piano del palazzo di giustizia una lunga sfilata di indagati con i difensori. Si sono presentati nell’ufficio del gip Contini per verbalizzare che si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere, alcuni limitandosi a dire in ogni caso di essere estranei alla vicenda.

In videoconferenza

L’unico che ha deciso di parlare al giudice e ai pm Emanuele Secci e Rossana Allieri è stato Andrea Daga, in videoconferenza da Torino. Stando alle prime indiscrezioni l’indagato avrebbe parlato a lungo, fornendo la propria versione dei fatti in merito alla parte dell’inchiesta sul traffico di stupefacenti. Hanno invece deciso di non rispondere all’interrogatorio di garanzia Vito Maurizio Cossu, Alessia e Alice Deidda, Antonio Fadda, Giuseppe Paolo Frongia; Anna, Raffaele e Salvatore Gioi; Marco Lai, Antonio Marteddu e Tomas Littarru.

Documenti acquisiti

Oggi ci sarà una pausa perché il giudice ha udienza: gli interrogatori riprenderanno domani con gli ultimi sette indagati ai domiciliari. Proseguono le acquisizioni di documenti in tutta la Sardegna da parte dei militari del Ros che hanno condotto l’indagine durata circa quattro anni: la direzione distrettuale antimafia ipotizza un’associazione di tipo mafioso ma anche un’associazione segreta che legava assieme parti della presunta criminalità barbaricina a colletti bianchi e mondo della politica. Nel frattempo, i due magistrati dell’antimafia stanno iniziando a stilare la lista degli interrogatori delle persone informate sui fatti che verranno sentite in merito agli “spuntini” organizzati durante il lockdown per il Covid nei quali si sarebbero incontrati i componenti della presunta organizzazione assieme a politici e dirigenti pubblici.

