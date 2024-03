“Monte Nuovo”, libera Gabriella Murgia 

È tornata del tutto libera l’ex assessora regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia, arrestata il 27 settembre 2023 nell'ambito dell'inchiesta dell’Antimafia, ribattezzata “Monte Nuovo”, assieme al primario della medicina del dolore del Binaghi, Tomaso Cocco, e ad altre 29 persone con l’accusa di aver fatto parte di una presunta associazione mafiosa e segreta della quale facevano parte colletti bianchi ed esponenti della criminalità del Nuorese. Già a metà ottobre, il Tribunale del Riesame aveva accolto le richieste dei difensori, Enrico Meloni e Carlo Figus, mandando ai domiciliari a Oristano l’ex componente della Giunta guidata da Christian Solinas. Ora, la giudice Manuela Anzani ha revocato del tutto la misura cautelare e Gabriella Murgia è nuovamente libera.

Il 14 febbraio scorso era stato scarcerato l'anestesista Tomaso Cocco, rimasto in cella per quattro mesi e mezzi e, dai primi di gennaio, rinchiuso a sorpresa nel carcere di massima sicurezza di Palermo, nonostante il Tribunale del Riesame avesse escluso sia l’associazione mafiosa che quella segreta, ridimensionato l’ipotesi accusatoria in una associazione a delinquere semplice finalizzata a compiere reati contro la pubblica amministrazione. Il medico è attualmente ai domiciliari a Tula, nel paese dove vive la madre. Nel frattempo la penalista cagliaritana Herika Dessì, che con la collega Rosaria Manconi aveva ottenuto l’attenuazione della misura cautelare, ha lasciato la sua difesa.

L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia è ora alle fasi finali. Per il momento i sostituti procurati Rossana Allieri ed Emanuele Secci, titolari del fascicolo, non hanno ancora modificato le imputazioni di associazione mafiosa e associazione segreta, delegando al Ros dei Carabinieri il compito di ricostruire l'intera ragnatela dei rapporti tra gli indagati. Per ora l'inchiesta ha coinvolto 31 persone, ma nel registro degli indagati sarebbero state iscritte almeno altre tre persone. Il sospetto è che il gruppo avesse creato un anello di raccordo tra colletti bianchi e storici esponenti del banditismo del barbaricino per influenzare nomine e, per alcuni, proteggere anche la latitanza dell'ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, scappato per circa un anno dopo una sentenza a trent’anni per traffici di droga.

