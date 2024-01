“Monte Nuovo”, Cocco trasferito in Sicilia 

Il medico Tomaso Cocco è stato trasferito al “Pagliarelli”, il carcere di massima sicurezza di Palermo destinato alla cosiddetta “Alta sicurezza”. Coinvolto nell’inchiesta “Monte Nuovo” e accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, nonostante il Tribunale del Riesame di Cagliari abbia decretato l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull’ipotesi di mafia, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria lo ha spedito di punto in bianco fuori Sardegna, in Sicilia, tra i “blocchi” che ospitano le celle dei detenuti più pericolosi di Cosa Nostra.

Fuori dall’Isola

Oltre all’anestesista cagliaritano, sono stati spostati oltre Tirreno dal Dap anche alcuni degli altri nomi di spicco arrestati su ordine di custodia cautelare nell’inchiesta dei pm Rossana Allieri ed Emanuele Secci: Giuseppe Mesina (il nipote dell’ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina) è stato spostato a Civitavecchia, Nicolò Cossu (detto Cioccolato) trasferito a Voghera, l’ogliastrino Giovanni Mercurio è finito a Livorno, mentre Tonino Crissantu, l’altro nipote di Grazianeddu, risulta essere l’unico ancora nell’Isola, spostato da Sassari al carcere nuorese di Bad’e Carros.

L’alta sicurezza

Il medico Tomaso Cocco, primario dell’ambulatorio di Terapia del Dolore al Binaghi, è dunque stato spostato nel bunker siciliano inaugurato nel 1995 che ospita circa 1300 detenuti. Nel corso degli anni il penitenziario si è specializzato in “Alta sicurezza 3”, ovvero quei detenuti a cui vengono contestati reati di associazione di stampo mafioso o commessi con metodi mafiosi (o per agevolare la mafia), i vertici del narcotraffico e i sequestratori di persona. L’anestesista, difeso dalle avvocate Rosaria Manconi e Herika Dessì) sarebbe stato spostato in Sicilia a ridosso dell’Epifania, impossibilitato così nei fatti a ricevere le visite dei familiari. Una condizione che ne avrebbe aumentato la prostrazione per la detenzione cautelare che dura ormai da tre mesi e mezzo. Erano stati arrestati nel blitz del Ros dei Carabinieri il 27 settembre scorso, su ordine del Gip Michele Contini.

Il riesame

Il Riesame presieduto dalla giudice Lucia Perra aveva subito mandato ai domiciliari l’ex assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, anche lei coinvolta nell’inchiesta, ma aveva confermato il carcere per gli altri nomi eccellenti dell’inchiesta della Dda. Ma il Tribunale della Libertà si era spinto anche oltre, chiarendo che non sussistono per nessuno i gravi indizi in merito all'accusa di associazione di stampo mafioso e associazione segreta, ma che si tratterebbe di una semplice associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione. Per alcuni, però, spicca anche il traffico di droga e di avere agevolato per quasi un anno l’ex latitante Graziano Mesina, quando dopo la condanna definitiva a trent’anni, ormai anziano, si era comunque reso irreperibile. Nonostante la decisione del Riesame, l’accusa di mafia della Dda non è stata per ora modificata. Già in queste ore le avvocate Manconi e Dessì stanno promuovendo le istanze per far tornare nell’Isola il loro assistito.

