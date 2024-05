Monte Nuovo, chiusa l’inchiesta 

È chiusa l’indagine della Direzione distrettuale antimafia e del Ros dei Carabinieri sul presunto gruppo mafioso del quale avrebbero fatto parte, tra gli altri, colletti bianchi della politica, della sanità e dell’università, con storici esponenti della criminalità barbaricina. Notificati ieri sera gli avvisi agli indagati, nell’inchiesta “Monte Nuovo” spunta anche il nome del rettore dell’Università di Sassari e candidato a sindaco del centrodestra della cittadina turritana, Gavino Mariotti, accusato di essere promotore e organizzatore assieme al medico cagliaritano Tomaso Cocco (primario della Terapia del dolore del Binaghi trasferita al Marino), Nicolò Cossu (noto Cioccolato e ritenuto il capobanda), Tonino Crissantu, nipote di Graziano Mesina, l’ex assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia, Battista Mele, Giovanni Mercurio, Giuseppe Antonio Mesina e Paolo Murgia. In tutto gli indagati, anche considerando i reati minori, salgono a 34 rispetto ai 32 individuati dal pubblico ministero Emanuele Secci a settembre scorso, quando scattarono 31 misure cautelari: 13 in carcere e 18 ai domiciliari.

Gli indagati

Il pubblico ministero della Dda, Emanuele Secci, nonostante la pronuncia del Tribunale del Riesame che aveva escluso l’associazione mafiosa e quella segreta, ha confermato entrambe le contestazioni più pesanti. Reati meno gravi ipotizzati anche nei confronti di Alessandro Arca, Vincenzo Deidda, Giuseppe Paolo Frongia, Anna Gioi, Raffaele Gioi, Salvatore Gioi, Marco Lai, Tomas Littarru, Antonio Marteddu, Riccardo Mercuriu, Serafino Monni, Marco Muntoni, Antonio Michele Pinna, Paolo Sale, Marco Zanardi, Vito Maurizio Cossu, Andrea Daga, Alessia Deidda, Vincenzo Deidda, Alice Deidda, Antonio Fadda, Mario Antonio Floris, Desiderio Mulas, Alessandro Rocca. A questi si aggiungono, Giorgio Carboni (all’epoca dei fatti direttore sanitario dell’Ats e ora direttore generale della Asl del Medio Campidano) e Massimo Temussi (ex commissario Ats), già indagato a settembre. A entrambi, così come a Tomaso Cocco, la Dda contesta l’ipotesi di abuso d’ufficio per la nomina dell’anestesia cagliaritano a primario della reparto di Terapia del dolore al Binaghi.

Le contestazioni

L’imputazione più grave è quella di associazione a delinquere di stampo mafioso (416bis del Codice penale). La Dda ipotizza che nell’Isola abbia operato un gruppo «che avvalendosi della forza dell’intimidazione» avesse il fine di compiere «una serie indeterminata di delitti di peculato, abuso d’ufficio, corruzione di pubblici ufficiali, delitti di detenzione di stupefacenti» e che abbia aiutato l’ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, a restare latitante dopo la condanna definita a 30 anni di carcere, risalente al 2020, per droga.

Indagato il rettore

Oltre all’accusa di aver fatto parte della presunta associazione mafiosa e dell’associazione segreta (in violazione della “Legge Anselmi”), al rettore di Sassari, Gavino Mariotti, viene contestato l’abuso d’ufficio per aver assegnato, in assenza di requisiti, un incarico di direzione della Patologia Medica. La sua elezione alla guida dell’Ateneo – secondo la Dda – «fu favorita dall’azione stessa del sodalizio» e sarebbe stato per il gruppo «un punto di riferimento nel mondo delle istituzioni, della sanità e, in virtù della sua qualità di consigliere di amministrazione pro-tempore del Banco di Sardegna, del credito, assicurando la sua incondizionata disponibilità ad agevolare gli affiliati e le persone contigue». Avrebbe così favorito «nomine dirigenziali nella sanità, assunzioni nella pubblica amministrazione, accesso privilegiato al credito bancario, agevolazioni nelle prestazioni sanitarie fornite dal servizio pubblico». Ora i difensori avranno accesso all’intero fascicolo.

