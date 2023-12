“Monte Nuovo” al bivio:  cambiare imputazioni o ricorso alla Cassazione  

Continuare le indagini nel solco tracciato dal Tribunale del Riesame di Cagliari, che ha escluso le accuse di «mafia» e «società segreta», ipotizzando un’associazione a delinquere semplice, oppure ricorrere alla Cassazione così da chiedere ai Supremi giudici di pronunciarsi sui profili del reato associativo e sui gravi indizi dell’inchiesta “Monte Nuovo”. È questo il bivio che si trovano davanti il procuratore, Rodolfo Sabelli, e i magistrati della Direzione distrettuale antimafia, dopo le motivazioni delle ordinanze con cui il Tribunale della Libertà ha confermato il carcere per l’anestesista Tomaso Cocco (responsabile della Terapia del dolore all’ospedale Marino di Cagliari), e scarcerato, mandandola ai domiciliari, l’ex assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia.

L’associazione segreta

Continuando la lettura delle oltre cento pagine dell’ordinanza firmata dal giudice Federico Loche e dalla presidente Lucia Perra si comprende perché il Riesame non ha creduto all’ipotesi che si tratti di un’organizzazione mafiosa o di un’associazione segreta, in violazione della “legge Anselmi”. «Il primo giudice», si legge nelle carte, «ha ravvisato la segretezza strutturale del sodalizio nell’attenzione prestata nelle comunicazioni per mezzo telefonico, nella ricerca di luoghi sicuri per lo svolgimento degli incontri e nell’invito a partecipare esteso solo a persone fidate. Si tratta, a parere del collegio, di elementi del tutto insufficienti per poter ritenere integrata la speciale fattispecie di cui si discorre». Per il Tribunale della Libertà «i sodali si riunivano sì riservatamente, ma in luoghi comunque accessibili e/o visibili a terzi (agriturismo e finanche la “Casa del prete”, ubicata in un ospedale pubblico)». Insomma, luoghi non compatibili per un’associazione segreta.

L’aggravante mafiosa

«Ad avviso del collegio difettano tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere il sodalizio di tipo mafioso». Il riferimento dei giudici del Riesame fa riferimento al vademecum indicato dalla Cassazione nella sentenza sulle presunte cosche di Ostia, che tracciava le caratteristiche che deve avere un’associazione mafiosa. Insomma, la presenza nel gruppo di alcuni nomi noti della criminalità del passato, in primis Nicolò Cossu (detto Cioccolato) e Tonino Crissantu, non basta per dare alla banda la connotazione di mafiosità. «Non ricorrendo alcuna capacità intimidatoria del sodalizio in sé considerato», prosegue l’ordinanza, «non è ravvisabile neppure alcun “assoggettamento omertoso” della popolazione». Insomma, per il collegio si tratterebbe di una semplice associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.

I Servizi e le talpe

Ricostruendo la presunta rete di rapporti dell’anestesista Tomaso Cocco, i giudici confermano i timori degli inquirenti della Dda. Da una conversazione intercettata tra l’indagato e un collega medico «risulta che un appartenente alle forze dell’ordine non ha esitato a rendere nota l’indagine in corso», ma anche che vi fossero contatti tra persone vicine alla banda e «appartenenti ai servizi di sicurezza» assieme a un’ipotesi di «estendere le relazioni anche a colonnelli del Sismi». Insomma, l’indagine è tutt’altro che conclusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA