Monte Novu, terre civiche: il Comune adesso volta pagina 

Il Comune di Fonni, in un’assemblea pubblica, ha presentato il percorso con le relative tappe e obiettivi che riguardano l’area del Monte Novu. Si tratta di un processo che nasce alla scadenza della convenzione con l’Agenzia Forestas e la sospensione degli usi civici, un percorso che contempla la partecipazione della popolazione e di tutti coloro che potrebbero essere interessati alla costruzione condivisa degli strumenti per la gestione e la valorizzazione delle terre civiche del comprensorio.

Allo studio un regolamento per la gestione in base alle esigenze di tutti, valutate in diversi tavoli tematici. Il percorso, promosso dal Comune di Fonni, parte da adesso e si concluderà entro il 2023, alternando momenti di studio, ascolto, discussione e confronto. Un gruppo di professionisti esperti supporta l'amministrazione: un esperto di gestione forestale, un esperto di comunicazione e un consulente legale, coinvolgendo attivamente la comunità di Fonni nel percorso che porterà alla valorizzazione dell'area di Monte Novu. Grazie al sito internet del progetto si potrà rimanere sempre aggiornati anche quando non si potrà partecipare.

«Ho visto un’assemblea di persone consapevoli del patrimonio ambientale che abbiamo, con voglia di sapere e conoscere- dice Daniela Falconi, sindaca di Fonni- se non facciamo queste cose non possiamo pensare che i giovani si affezionino alle montagne e ai nostri mestieri».