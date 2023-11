Monte Novu, pace con Villagrande 

A Monte Novu è scoppiata la pace. La sentenza del commissario per gli usi civici riscrive le regole per l’utilizzo di una buona fetta delle terre alte dell’Isola. Uso integrato e tutela ambientale a Villagrande, pascolo e legnatico a Fonni. Una rivoluzione a cui non seguirà nessuna battaglia legale. Nessun appello, nessuna nuova istanza. «Solo soldi sprecati. Vorrei che questo pronunciamento diventasse un’opportunità – spiega la sindaca Daniela Falconi – in cui le comunità si mettano a ragionare insieme e vedano come risolvere i problemi». La Falconi è impegnata da tempo a mettere ordine nel ginepraio degli usi civici tradizionali, pascolo e legnatico, sospesi. «Sugli altri ragioneremo con Villagrande. Questa “contesa” dal punto di vista politico può essere l’occasione per sistemare la parte giurisdizionale». Alessio Seoni e Daniela Falconi si sono già incontrati, in maniera informale, per ragionare e trovare soluzioni condivise. «Ci sono solo soluzione condivise. Le montagne le dobbiamo valorizzare non litigarci sopra». Fonni da anni punta su un patrimonio ambientale al top nell’Isola, non solo per altitudine. «Noi abbiamo investito con Forestas tantissime risorse, ad esempio in una rete escursionistica che arriva da Villagrande». Ogni anno i sindaci del Gennargentu si incontrano a Punta Lamarmora. Vetta simbolo di armonia. (si. l.)

