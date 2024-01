Monte Novu, la pace è finita 

L’autunno aveva portato la pace e un tavolo di confronto per pianificare la condivisione dei terreni di Monte Nou, una distesa di 3.621 ettari tra Pira ‘e Onni e Monte Spada ascritta al patrimonio di Villagrande ma con diritti di pascolo, legnatico e ghiandatico in capo ai cittadini di Fonni. Ma nell’ora delle trattative, il Consiglio comunale di Fonni ha deliberato il nuovo regolamento per la gestione delle aree gravate da uso civico. È proprio il provvedimento del 23 novembre scorso il seme della discordia che ha portato Villagrande a impugnare quell’atto (più altri tre successivi), trascinando al Tar l’ente amministrato da Daniele Falconi. Si riapre una contesa storica che aveva animato tensioni tra le due popolazioni già in epoca giudicale.

Il caso

Con la sentenza del commissario per gli usi civici, la numero 1 del 2017, è stato chiarito che i cives di Fonni vantano gli usi civici di pascolo, ricadendo la proprietà e tutte le restanti facoltà, oltre a tutti i residui usi civici, in capo al Comune guidato da Alessio Seoni. Di recente, le rispettive amministrazioni, proprio sulla scorta del chiaro tenore della sentenza, avevano avviato un confronto per individuare un percorso condiviso. Poi il cortocircuito: «Il Comune di Fonni - dichiara il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni - ha unilateralmente approvato il regolamento comunale per la gestione dei terreni gravati da uso civico e le bozze di convenzione con l’Agenzia Forestas. Con quel regolamento si intende disciplinare tutti gli usi civici, poche decine di ettari di Fonni e ben 3.621 ettari di Villagrande, e con l’approvazione delle convenzioni con Forestas è evidente la volontà di travalicare le competenze derivanti dai soli tre usi riconosciuti ai cives di Fonni».

Il ricorso

È lo stesso Seoni a chiarire i motivi del ricorso: «L’assenza di qualsiasi comunicazione e l’approvazione delle deliberazioni senza le necessarie interlocuzioni ci hanno obbligato a impugnare gli atti». Daniela Falconi, primo cittadino di Fonni, si limita a dire che «al momento sono in corso interlocuzioni con i legali del Comune per stabilire la posizione che dovrà assumere l’ente».

