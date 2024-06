Monte Nou, non c’è più dialogo 

A Monte Nou sono nella disponibilità della collettività di Fonni i soli diritti di legnatico, pascolo e ghiandatico. Nulla di più. Tutto il resto, ovvero gli altri usi e le facoltà connesse al titolo di proprietà, rimane in capo alla comunità di Villagrande. Ecco perché, nei giorni scorsi, l’assessorato regionale dell’Agricoltura ha rigettato l’istanza presentata l’8 maggio scorso dal Comune di Fonni che richiedeva la sospensione e il mutamento della destinazione d’uso per la concessione trentennale di terre civiche all’Agenzia Forestas. La direzione dell’Assessorato richiama la sentenza del commissario per gli usi civici, la numero 1 del 2017, con cui era stato chiarito che i cives di Fonni vantano gli usi civici di pascolo, legnatico e ghiandatico, ricadendo la proprietà e tutte le restanti facoltà, oltre a tutti i residui usi civici, in capo al Comune guidato da Alessio Seoni.

Lite a oltranza

Il rigetto dell’istanza è «definitivo». Invero, già il 20 maggio, a poco più di una settimana dalla presentazione della richiesta, l’Assessorato aveva comunicato il preavviso di rigetto per l’accoglimento dell’istanza in quanto i terreni di Monte Nou, una distesa di 3.621 ettari tra Pira ‘e Onni e Monte Spada ascritta al patrimonio di Villagrande, per gli effetti della sentenza del 2017 sono nella disponibilità della collettività di Fonni per i soli diritti di legnatico, pascolo e ghiandatico, mentre rimangono in capo alla collettività di Villagrande tutti gli altri usi e facoltà connesse al titolo. Nella circostanza è stato anche comunicato che per effetto della promiscuità da servitù, si è ritenuta necessaria una specifica concertazione e condivisione delle scelte di gestione tra entrambi i Comuni interessati, solo a seguito della quale potrà essere avviato e definito un procedimento di autorizzazione alla sospensione e mutamento di destinazione per usi non tradizionali, che garantisca il godimento del diritto civico a tutti gli aventi diritto.

Gli interventi

La lite è comunque destinata ad avere strascichi perché al Tar pende una causa intrapresa, lo scorso dicembre, dal Comune di Villagrande. «Ce l’aspettavamo, era concordato con la Regione», si è limitata a dichiarare Daniela Falconi, primo cittadino di Fonni, sulla decisione dell’Assessorato. Il sindaco ha aggiunto: «Siamo in attesa della decisione del Tar sul ricorso presentato dal Comune di Villagrande». Il collega di Villagrande, Alessio Seoni, fresco di rielezione, puntualizza: «La decisione dell’Assessorato conferma la lettura che la nostra amministrazione ha dato alla sentenza del 2017. È la prima applicazione di un organo istituzionale su quella decisione. Ora c’è bisogno di concertare quali attività sviluppare in quelle aree che, occorre ribadirlo, sono di proprietà e in giurisdizione di Villagrande. Da novembre ho richiesto un incontro all’amministrazione di Fonni senza però avere riscontro».

