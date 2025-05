Monte Mixi-Sant’Elia, i sovrappassi pedonali sporchi e arrugginiti  

Negli anni ‘70 e '80 per raggiungere a piedi lo stadio Sant'Elia da Monte Mixi si doveva attraversare un malfermo ponticello di legno. Era l’unico modo per superare il canale. Pazienza per le assi che scricchiolavano sinistramente al passaggio in massa dei tifosi, l’importante era arrivare in tempo alla partita armati di sciarpa, cuscino, tromba e bandiera rossoblù. L’assalto delle zanzare era inevitabile, così come il tanfo nauseabondo che risaliva al naso dalle (tutt’altro che cristalline) acque sottostanti. Lo scenario cambiò nel 1990, quando, in occasione dei Mondiali, vennero inaugurati due sovrappassi pedonali in ferro e cemento, di colore azzurro, decisamente più decorosi e soprattutto sicuri. Da allora sono trascorsi 35 anni e i due ponti pedonali non sono mai stati restaurati a dovere, con il risultato che oggi cadono a pezzi. Ciononostante sono ancora in uso.

Ruggine

Lo scenario è inquietante: ferri arrugginiti, scalini diroccati, pavimentazione dissestata. Completano il quadro innumerevoli graffiti che nulla hanno a che fare con l’arte e rifiuti di ogni genere, dalle bottiglie di birra abbandonate negli angoli, alle cicche e ai cartoni di pizza, fino alle siringhe, agli escrementi umani e perfino intere batterie di petardi esplosi. «Uno schifo impressionante», tuona Giorgio Atzori, uno dei coordinatori del mercatino “Cuore”, rassegna domenicale che attira migliaia di persone, «una situazione insostenibile alla quale bisognerebbe porre rimedio al più presto perché le lamentele sono tante. Quei sovrappassi andrebbero restaurati oppure chiusi perché sono vecchi e pericolosi. Quando c’è il nostro mercatino o gioca il Cagliari, vengono percorsi da tantissime persone e il rischio che qualcuno si faccia male è concreto. Sono fatiscenti, in completo abbandono e molto sporchi».

I progetti

Qualcosa, però, starebbe finalmente per cambiare. «I sovrappassi pedonali tra Monte Mixi e l’area dello stadio rientrano nel Programma nazionale Metro plus e Città medie del Sud 2021-2027 finanziato dall’Unione Europea», spiega l’assessore alla Mobilità e alla Infrastrutturazione, Yuri Marcialis, «siamo nella fase di affidamento della progettazione: sarà il passaggio decisivo per definire costi e tempi con precisione. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione di Sant’Elia. Intervento che tra le altre cose punta a migliorare proprio l’accessibilità, la mobilità pedonale e la connessione tra le diverse aree della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA