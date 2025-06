Monte Mario di nuovo in fiamme, paura all’Hilton 

ROMA. La collina di Monte Mario ancora avvolta dalle fiamme, anche se ieri il rogo è stato meno esteso di quello che un anno fa sfregiò il parco naturale che domina la Capitale. L'allarme è scattato alle 10, con l’incendio divampato dalla vegetazione all'altezza di via Trionfale che è poi sceso verso Piazzale Clodio. Il rogo è divampato nelle vicinanze di una tendopoli. Si ipotizza che le fiamme siano partite da quelle baracche, anche se all’arrivo dei soccorsi nell’insediamento non c’era nessuno. A bruciare è stata un’area di circa 200/300 metri quadrati. I vigili del fuoco hanno lavorato circa un’ora e mezza per estinguere il rogo e poi hanno bonificato la zona interessata, a ridosso dell’hotel Hilton, monitorandola poi con i droni per accertare che non ci fossero altri focolai. Alcune strade sono state per il tempo dello spegnimento. I residenti parlano di «preoccupazione e rabbia», mentre è polemica tra la Regione Lazio - il cui ente RomaNatura gestisce il Parco di Monte Mario e chiede al Campidoglio di rimuovere le tendopoli - e il Comune di Roma che parla di «inaccettabile lo scarico di responsabilità» e puntualizza: «In meno di anno abbiamo rimosso oltre 145 tonnellate di rifiuti indifferenziati e quasi 30 tonnellate di rifiuti ingombranti, oltre che rimosso i nove insediamenti presenti».

