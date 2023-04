Monte Linas e Montimannu, una nursery per la trota sarda 

L'agenzia regionale Forestas, nell'ambito del progetto europeo "Life Stream" ha attrezzato nell'area del Linas-Montimannu di Villacidro un incubatoio mobile per la riproduzione della trota sarda mediterranea. Questa specie è autoctona in Sardegna, oltre che nell'area del sud Sardegna, anche nel Monte Limbara, nel Monte Arcosu, nel Gennargentu, nel Supramonte, a Su Suergone e nel Monte Limbara: sono questi i Sic interessati dal progetto.

L'obiettivo è quello di migliorare lo stato di conservazione della trota mediterranea sarda autoctona, continuamente minacciata da ceppi stranieri (alloctoni) di salmo trutta, di origine atlantica.

La trota mediterranea, endemica anche in Sardegna, è già dichiarata specie vulnerabile e a rischio estinzione nel territorio italiano. Da qui l'importanza del progetto. Forestas lavora fin dal 2010 per la tutela della specie: questo nuovo progetto durerà quattro anni e oltre al ripopolamento prevede la pesca selettiva della specie atlantica alloctona, perché si possa in questo modo aumentare la popolazione di trota mediterranea sarda.

Fondamentale, così come indicato da Forestas, sarà la collaborazione delle associazioni di pesca sportiva e dei pescatori locali per raggiungere il risultato. (m. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA