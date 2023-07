Monte Granatico, i tempi dei lavori 

Il caldo torrido non rallenta i lavori nell’ex Monte Granatico di Villacidro, affacciato sulla centralissima piazza Zampillo e sede del museo archeologico Villa Leni, iniziati in primavera.

I lavori si concluderanno il 30 luglio e la loro formale ultimazione, completa di collaudo, dovrà inderogabilmente avvenire entro il 30 settembre.

«Ciò non significa – spiega il sindaco Federico Sollai – che la struttura sarà utilizzabile da ottobre. Alla chiusura dei lavori, seguiranno le attività di rendicontazione e verifica del Centro regionale di programmazione, che si dovranno concludere entro il 30 dicembre. Nel frattempo stiamo ragionando su quale forma di gestione adottare per il museo, che dovrà essere concertata con la Sovrintendenza ai beni archeologici».

Il progetto è stato rispettato: opere di conservazione dello stabile (impermeabilizzazioni e isolamenti, intonaci e finiture, serramenti, porte blindate, dissuasori volatiti) e l’adeguamento e la revisione degli impianti (elettrico, idraulico, scarichi, antincendio, condizionamento, antifurto) e dell’ascensore, oltre alla necessaria revisione e messa in sicurezza dei sistemi espositivi.

Il museo venne inaugurato nel 2003 e restò aperto al pubblico per alcuni anni. L’intero edificio dell’ex Monte Granatico, che lo ospita, venne restaurato tra gli inizi degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta. ( ma. ca. )

