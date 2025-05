Monte Gonare, i volontari ripuliscono il santuario 

Una domenica fra fede e volontariato quella di un gruppo di cittadini di Orani e Sarule, in prima linea per ripulire la chiesa di Nostra Signora di Gonare.

Per la comitiva, l’impegno fra l’interno e l’esterno del santuario, meta tutti gli anni di migliaia di fedeli da tutta l’isola e non solo: «In silenzio e senza cercare riconoscimenti - ha scritto il Comune di Orani, sui propri canali social - un gruppo di persone di Sarule e Orani ha dedicato tempo ed energie a pulire la chiesa».Per l’amministrazione oranese, guidata dal sindaco Marco Ziranu: «Un gesto di pura generosità che incarna i valori più profondi non solo della cristianità ma anche semplicemente del servizio disinteressato, dell'armonia con il prossimo e della bellezza della condivisione di cui sono capaci le nostre comunità».Dal primo cittadino di Sarule Maurizio Sirca un elogio ai promotori: «Uniti si va più lontano. Grazie a tutti i volontari». E fra le decine di commenti di plauso per l’iniziativa, a spiccare, sembra essere il rinnovato clima di devozione delle due comunità che si preparano alla festa dell'Incoronazione del prossimo 28 Maggio. Per poi addentrarsi nella Novena e arrivare alla festa del 9 settembre, nel meraviglioso Santuario.

