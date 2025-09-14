Monte Giulea, l’avventura può cominciare 

Punti panoramici, aree pic nic e bivacco, nuove staccionate, segnaletica e pannelli esplicativi in sardo, italiano e inglese e con scrittura in braille per le persone non vedenti. E ancora due capanni amovibili per l’avvistamento dell’avifauna. Da queste parti è possibile ammirare la presenza dell’aquila reale. Sono alcuni degli interventi realizzati lungo il sentiero sul Monte Giulea, area di grande pregio ambientale sopra il paese di Tertenia. Il percorso vero e proprio è stato concluso due anni fa. Poi grazie a un finanziamento di 60 mila euro del Gal Ogliastra ottenuto dal Comune si è potuto procedere con piccole infrastrutture turistiche a servizio del percorso. Per gli amanti delle camminate sono davvero tanti i luoghi di interesse in cui ci si può imbattere: i nuraghi Giuilea e Perdu Pabali, qui vicino c'è anche un punto di avvistamento, la casermetta militare, Coili de Mineddu, la maestosa Punta Casteddu e le pareti rocciose di Mont’e is Sorris. Un percorso reso possibile grazie alla sinergia tra Gal Ogliastra, Comune e agenzia Forestas. «Il sentiero rappresenta un fondamentale attrattore turistico e in considerazione della vicinanza con il paese può rappresentare un crocevia importante per gli appassionati durante tutto l’anno con una ricaduta diretta sull’economia locale» dicono dall'amministrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA