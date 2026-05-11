Monte Ferru sarà inserito nella rete Natura 2000 

Parte da Tertenia la gestione attiva della Zona speciale di conservazione “Monte Ferru”, uno dei siti ambientali più importanti dell’Ogliastra inseriti nella rete Natura 2000. Il Comune, capofila del progetto insieme a Gairo, Cardedu e Osini, potrà contare su un finanziamento regionale da 130mila euro destinato alla tutela della biodiversità, al monitoraggio degli habitat e alla valorizzazione ambientale del territorio. Tra gli obiettivi il controllo degli habitat costieri, fluviali e forestali e il monitoraggio di specie di interesse comunitario come il Discoglosso sardo, il Tarantolino, il Geotritone imperiale, la Testuggine palustre europea, i chirotteri (pipistrelli), in particolare il Vespertilio maghrebino presente nella grotta di Su Brecconi. Previste anche attività di educazione ambientale e controlli sulle specie vegetali invasive. La struttura operativa sarà coordinata dall’agronomo Mauro Murru con il supporto di Matteo Lai e del geologo Luigi Murgia, e vari tecnici e specialisti. Entro giugno partiranno l’Ufficio di gestione, i sopralluoghi e la raccolta dati, mentre nella seconda parte dell’anno via i monitoraggi e le attività di sensibilizzazione. «Gestire un sito rete Natura 2000 – dicono dall’ammistrazione – consentirà di coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile, valorizzando le risorse naturali come motore per l'economia». (f. me.)

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