Monte, estate in chiaroscuro 

L’estate comincia oggi e le famiglie nuoresi e i turisti hanno già invaso il parco del Monte Ortobene. I pullman in arrivo aumentano e ieri numerosi bambini hanno trascorso ore nell’oasi. Qualcosa si è risvegliato, ma i problemi per chi vive il Monte tutto l’anno restano: strade trincea, assenza di servizi, alberi malati sono ancora il nodo principale. Di positivo c’è la pulizia della piscina olimpionica di Farcana, che dovrebbe riaprire entro fine giugno o inizio luglio, l’aumento della sicurezza da parte della polizia locale e della compagnia barracellare, gli interventi degli operatori e volontari e le corse più frequenti dei bus, ora ogni 50 minuti fino al 15 settembre.

Segnali di speranza

«Da quasi una settimana arrivano i bambini delle scuole materne con i pullman, insieme ai turisti. Sembra che la stagione stia partendo bene – dice Loredana Belloi del bar AleB –. Il problema dei bagni pubblici chiusi resta e tutti si rifugiano da noi: garantiamo il servizio, nonostante la perdita economica. Le strade sono trafficate, e ci sono più corse dei bus: grazie al cielo». Preoccupa invece un guardrail divelto da oltre un anno a Sedda Ortai. «Bisogna risolvere subito, con l’aumento del traffico non si può aspettare – avverte Alessandro Melis, del Presidio turistico nuorese –. Ottima notizia quella della piscina, speriamo resti aperta tutto l’anno. Ma insistiamo anche su altri servizi come i bagni pubblici, il campo di bocce, le reti fognarie, la casermetta chiusa, l’Esit. C’è ancora tanto da fare». Tra le proposte in discussione anche quella di un’area cani accanto all’ex hotel Fratelli Sacchi: tutto fermo al campo delle ipotesi.

Comitato e Polizia locale

Concreto, invece, il lavoro del Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia, guidato da Antonio Costa, che ha incontrato il comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru per discutere del futuro del Monte. «Abbiamo parlato dei problemi irrisolti: sistema fognario, bagni pubblici, videosorveglianza, traffico, parcheggi nell’anello del parco e soprattutto dei numerosi lecci malati, di cui alcuni secolari – dice Costa –. Chiederemo un incontro con il sindaco Emiliano Fenu per trovare soluzioni e affrontare al meglio una stagione che si preannuncia da record. Intanto inizieremo i lavori per sistemare la 17esima panchina e le fioriere nella zona Esit».

«Potenziamo i controlli, soprattutto nell’anello del parco – conferma Zurru –. Sarà presente anche la compagnia barracellare. Il traffico ha già visto miglioramenti grazie ai dossi per ridurre la velocità». Intanto proseguono le iniziative all’aperto, come quella di oggi al parco del Redentore: “Un Monte di yoga”, organizzata dal gruppo di insegnanti di KundaliniYoga con il patrocinio del Comune di Nuoro per celebrare i 10 anni di attività. Un evento pensato per riscoprire il proprio “paradiso”, creare connessioni tra cittadini e natura e unire le forze per portare servizi, nonostante le difficoltà. Ora si attende la riapertura della piscina per proporre giornate a tema dedicate alla socialità e alla condivisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA