Monte dei Paschi, la corsa dei fondi 

Un parterre di qualità per Mps, all’offerta del Mef hanno risposto oltre un centinaio di fondi, sia quelli con strategie di lungo periodo che hedge, e soprattutto dall’estero e tutti con piccole quote, la maggior parte sotto l’1 per cento. La discesa del Mef dal 64,23% al 39,23% circa del capitale sociale dell’istituto senese si configura come una pura operazione di mercato, senza un operatore «industriale». L’operazione consente al Tesoro di mantenere le promesse fatte alla Ue di uscire dal capitale e di avviare il piano di privatizzazioni previste dal Governo per i prossimi 3 anni finalizzate alla riduzione del debito pubblico. Il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini lo sottolinea: «Mi sembra un’operazione brillante e coerente con quanto è stato dichiarato», un’operazione che «dà l’idea dell’attrattività del Paese».

«Ora avanti tutta - tuona il vicepremier e ministro Matteo Salvini - con Mps protagonista per consolidare il sistema bancario italiano a favore delle piccole e medie imprese». A caldo il titolo in Borsa perde il 7,94% a 2,83 euro, scendendo sotto il prezzo fissato per il collocamento.

