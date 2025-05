Monte Cresia, un contenzioso infinito 

La giunta comunale di Iglesias approva all’unanimità una proposta di conciliazione che potrebbe chiudere la lunga vicenda giudiziaria relativa al piano di lottizzazione “Monte Cresia”. L’annoso contenzioso, avviato nel 2011 e proseguito nel 2015 con un’azione leale dei lottizzanti, era stato portato nel 2018 davanti al Tar, in seguito alla decisione dell’amministrazione di dichiarare decaduta la convenzione urbanistica e di rigettare la richiesta di proroga dei termini per completare le opere. Un passo importante, quindi, quello della Giunta, per sbloccare una situazione incerta e favorire il completamento di un intervento urbanistico atteso da tempo nella zona di “Monte Cresia”.

Il contenzioso

Già nel 2017 la consigliera Valentina Pistis aveva depositato un’interpellanza in merito alla questione della lottizzazione “Monte Cresia”. «È una situazione complessa – spiega la consigliera Monica Marongiu, presidente della commissione Urbanistica che si sta occupando della vicenda – che si sta seguendo da diversi anni. L’amministrazione comunale continuerà a fare di tutto a tutela dei residenti». Dopo anni di stallo, il Comune e i lottizzanti, attraverso questa delibera, potrebbero riuscire a trovare un punto di incontro grazie alla mediazione dell’avvocato dell’Ente, Efisio Busio.

La proposta

Secondo i termini della conciliazione, i lottizzanti si impegnano a completare le opere mancanti previste nel piano originario e ad aggiornare o sostituire la polizza fideiussoria a garanzia dei lavori. Dal canto suo, il Comune rinuncerebbe all’esecuzione della delibera consiliare del 2019 che prevedeva l’escussione della fideiussione e l’intervento diretto per il completamento delle opere. La causa verrà dunque definita con una rinuncia al ricorso da parte dei privati oppure con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. In ogni caso, le spese legali saranno compensate tra le parti. La delibera, immediatamente esecutiva, è stata formalizzata il 28 aprile 2025. Sarà ora compito del dirigente dell’Ufficio Urbanistica predisporre la proposta di delibera da sottoporre in commissione e al consiglio comunale per prorogare i termini di efficacia del piano di lottizzazione, mentre l’udienza per la discussione del ricorso è fissata davanti al Tar Sardegna per il 14 maggio 2025.

