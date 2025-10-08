Monte Cresia, proroga concessa 

Dopo oltre vent’anni di contenziosi e rinvii, la vicenda legata alla lottizzazione della zona di Monte Cresia, a Iglesias, potrebbe essere vicina a una soluzione. Il Consiglio comunale ha, infatti, approvato la proroga dei termini di scadenza della convenzione urbanistica relativa al piano di lottizzazione. Il provvedimento, votato all’unanimità e dichiarato immediatamente eseguibile, rappresenta un passo decisivo verso la conclusione di una storia che si trascina dal 2001.

L’assessora all’Urbanistica, Giorgiana Cherchi, durante l’ultima seduta del Consiglio ha ripercorso le tappe principali della complessa vicenda amministrativa e giudiziaria legata al piano, approvato per la prima volta nel 2002 e convenzionato nel 2005. «Entro sei anni – ha ricordato – dovevano essere completate le reti idrica, fognaria ed elettrica, e in dieci anni tutte le opere di urbanizzazione primaria. Ma nel tempo sono sorte numerose difficoltà, proroghe e contenziosi, che hanno rallentato il completamento degli interventi».

Negli anni successivi si sono susseguiti ricorsi al Tar, ordinanze e nuove richieste di proroga, fino alla decisione del tribunale amministrativo, nel 2018, di dichiarare decaduto uno dei ricorsi. Tuttavia, negli ultimi due anni, i rapporti tra i proprietari dei lotti e l’Ufficio Urbanistica del Comune si sono riaperti in un clima di maggiore collaborazione. Grazie a una proposta conciliativa avanzata dagli stessi lottizzanti, si è giunti a un accordo che prevede l’aggiornamento dello stato dei lavori già eseguiti, il completamento delle opere mancanti secondo i progetti approvati e l’adeguamento della polizza fideiussoria al valore attuale. Da parte sua, il Comune si impegna a concedere la proroga necessaria per consentire il completamento delle opere di urbanizzazione.

«Si tratta di un atto di grande rilievo amministrativo – ha sottolineato l’assessora – che chiude una vicenda lunga e complessa, con l’auspicio che il nuovo iter tecnico possa concludersi positivamente, soddisfacendo le esigenze di tutte le parti coinvolte». La proroga approvata dal Consiglio costituisce anche il presupposto per la richiesta di un nuovo titolo abilitativo: i lottizzanti dovranno presentare la domanda entro 180 giorni dalla deliberazione della proroga e aggiornare la fideiussione entro 30 giorni dal rilascio del titolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA