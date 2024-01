Monte Claro, nel parco tennis e padel 

Per ora è apparsa la recinzione, che delimita l’area prossima all’intervento. Primo passo - concreto - del mega progetto destinato a dare un nuovo volto al parco di Monte Claro. Finita la burocrazia, nel gigantesco polmone verde della città si passa alla fase pratica: con la realizzazione dei nuovi campi da padel e da tennis che di fatto fanno partire ufficialmente la rivoluzione attesa e annunciata. Ma negli oltre venticinque ettari circa in realtà è previsto tanto altro.

Sul piatto ci sono oltre sei milioni di euro: pronti a trasformare in realtà una serie di interventi messi nero su bianco nel Piano attuativo approvato dal Consiglio comunale a maggio del 2022 e adottato dalla Città metropolitana, proprietaria dell'area. «Siamo pronti con gli interventi del primo lotto funzionale, che consentiranno di ampliare la zona sportiva», annuncia Andrea Loi, dirigente del settore Patrimonio. «In concreto verranno realizzati quattro campi da padel e due da tennis, che andranno ad aggiungersi ai 5 campi da calcio attualmente presenti (uno calcio a 11, 3 calcio a 7, uno calcio a 5)». Totale: 915 mila euro, risorse ottenute con il Pnrr, e sei mesi circa di attesa - salvo imprevisti - per ultimare le opere. «Con un ulteriore milione e mezzo (fondi Por Fesr) è previsto il rinnovamento degli impianti esistenti, con uno specifico progetto di adeguamento funzionale della pista di pattinaggio che verrà dotata di copertura».

Il progetto

Ma nel futuro di Monte Claro c'è anche altro: tre milioni di euro - ottenuti grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione - serviranno per costruire un nuovo asilo nido dotato di cucina, spazio mensa, parcheggi e area giochi, che potrà ospitare circa settanta bambini e coprirà un'area di circa 950 metri quadri. Pronto ad affiancare quello aziendale già presente al piano terra degli uffici di via Cadello. Ci sarà anche una pista ciclopedonale, che consentirà un collegamento interno al parco tra l’ingresso di via Cadello e la Cittadella della Salute di via Romagna. In progetto anche la ripavimentazione dell'area davanti alla biblioteca, con messa in sicurezza dei parcheggi nell'ottica di consentire una fruizione più agevole anche ai portatori di handicap. E poi la grande fontana, simbolo del Parco, pronta a regalare giochi di luci e d'acqua. Un futuro con data ultima per il taglio del nastro di tutte le opere fissato per il 2026.

La polemica

Inizio lavori accompagnato dalla polemica della consigliera comunale Pd Camilla Soru, che pur avendo votato a favore il Piano attuativo, parla di sfratto dei bambini per realizzare i nuovi campi e ipotizza la chiusura dell'asilo esistente. Tesi smentite dal direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli: «Abbiamo sempre avuto a cuore il nostro asilo nido aziendale e il benessere dei bambini che lo frequentano. Anche questo progetto, basterebbe conoscerlo, va nella direzione della riqualificazione di un'area oggi non di pertinenza dell'asilo, non fruibile in sicurezza e che da molti anni necessitava di un intervento», chiarisce. «L'opera vedrà non solo l'ampliamento del polo sportivo del quale potranno fruire i cittadini, e in una logica di welfare aziendale i dipendenti dell'ente, ma l'allestimento di un'area ricreativa attrezzata che potrà essere utilizzata in sicurezza, laddove ce ne fosse l'esigenza, anche dai bambini».

RIPRODUZIONE RISERVATA