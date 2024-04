Monte Claro, duemila persone al Lions Day 

Oltre duemila persone a Monte Claro hanno partecipato ieri al Lions Day 2024 che con decine di stand, conferenze, ma anche spettacoli di cabaret e spazi per il cibo, ha attirato tanta gente a conoscere meglio le attività della storica organizzazione no-profit.

«Il Lions day si festeggia nella stessa giornata in tutto il mondo», spiega il presidente della zona A Cagliari, Gabriele Asunis. «In Sardegna abbiamo deciso di festeggiarlo a Cagliari unendo tutti i 22 club del centro e sud Sardegna con 850 soci. La nostra azione quotidiana la svolgiamo in silenzio», aggiunge, «ma in una giornata come il Lions day pubblicizziamo le attività che portiamo avanti, nel campo sanitario con screening gratuiti nelle maggiori piazze dell'isola, l’aiuto agli indigenti e le derrate alimentari che portiamo dove c’è bisogno».

«Dei 21 gazebo presenti, ognuno rappresenta una specificità: lavoro, casa d'accoglienza, il poster per la pace, quello per l'ambiente, il gazebo sulle api e la bio-diversità», evidenzia Asunis. «Un altro pubblicizza le iniziative per il recupero di beni storici, la riqualificazione di una delle porte del castello di Cagliari, un'iniziativa sul campanile di Carbonia. A questo si abbinano dieci stand dove facciamo prestazioni sanitarie che vanno dall'oculistica alla diabetologia alle analisi della pressione, agli esami senologici».

RIPRODUZIONE RISERVATA