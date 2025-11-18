VaiOnline
Alghero.
19 novembre 2025 alle 00:31

Monte Carru, rione fantasma: «Noi, cittadini di serie B» 

Quasi quarant’anni di promesse, proroghe, varianti, fallimenti e collaudi mai davvero chiusi. La vicenda della lottizzazione Monte Carru torna al centro dell’attenzione, spinta dall’esasperazione dei residenti che continuano a fare i conti con l’assenza dei servizi primari: rete idrica e fognaria pienamente funzionanti, certificazioni di potabilità, presa in carico definitiva delle opere da parte degli enti.

La storia parte nel 1986, quando il Consiglio dice sì al piano di lottizzazione sulla collina alle porte di Alghero. Da allora si succedono società diverse, fideiussioni, varianti urbanistiche. Sembrava quasi tutto risolto con la delibera del Consiglio comunale dello scorso 9 giugno con cui si annunciava la piena acquisizione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione. Ma sono trascorsi cinque mesi e i problemi si aggravano. Ancora oggi, decine di famiglie vivono con una rete idrica mai completamente trasferita agli enti gestori, con planimetrie discordanti e con un pozzo privato utilizzato senza le garanzie necessarie. Nel luglio 2025 è arrivata pure l’ordinanza del sindaco: vietato usare quell’acqua per bere e cucinare. «Acqua non potabile, fogne non collaudate, continui rimpalli di responsabilità», si lamentano le famiglie costrette a fare i conti con bidoni e taniche e con l’incertezza quotidiana. Il Comune ha avviato la presa in carico delle opere, ma il quadro è complesso. «Siamo stanchi – incalzano gli inquilini – vogliamo solo vivere in un quartiere normale, invece ci sentiamo cittadini di serie B».

