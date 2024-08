Monte Bianco, chiude il traforo 

Aosta. Il traforo del Monte Bianco chiude per 105 giorni. Lo farà da lunedì e c'è «grande preoccupazione» tra gli industriali del Nord-ovest. Alle 17 il via ai lavori del primo cantiere-test di risanamento della volta, lunga 11,6 chilometri. Sono interventi su due tratti di trecento metri ciascuno che potrebbero dare il via a una serie di stop analoghi per i prossimi 18 anni. Solo le opere al via e quelle previste nel 2025 costeranno 50 milioni di euro.

È un progetto rinviato l'anno scorso, quando una frana in Maurienne (Francia) aveva provocato la chiusura del traforo stradale del Fréjus. Riapertura entro il 16 dicembre, in tempo per le festività natalizie, con l'impegno del gestore, il Geie-Tmb, a fare «tutto quanto è nelle sue possibilità» per terminare in anticipo. Il periodo - sottolinea - è stato individuato come il «meno impattante sul turismo».

