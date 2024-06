Quattro morti, in altrettanti incidenti, si sono contati in due giorni sul massiccio del Monte Bianco. Tre le vittime sul versante francese, una su quello italiano. Gli alpinisti che hanno perso la vita, tutti tra i 36 e 54 anni, erano di nazionalità polacca, taiwanese e tedesca. Della quarta vittima si sa soltanto che aveva 50 anni. Almeno in due casi, a tradire gli alpinisti è stata l'abbondante neve ancora presente in quota.