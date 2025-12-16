Monte Attu, il rio Abis infestato dalle piante fa paura   

Le piogge copiose cadute nella notte tra lunedì e ieri hanno contribuito a sollevare il livello di angoscia. Tra i residenti di Monte Attu, cova la preoccupazione per le condizioni del rio Is Abis: il canale che collega la zona della Fontana dei frati e il Foddeddu è infestato da una fitta vegetazione. Chi abita da quelle parti lo osserva con un certo timore, quasi a voler scongiurare una potenziale piena che provocherebbe danni e distruzione. I residenti invocano la manutenzione e fanno appello al Consorzio di bonifica che ha sempre curato i lavori di pulizia del rio Is Abis.

L’ultimo intervento di manutenzione risale a tre anni fa, in occasione di vasto incendio notturno che scatenò la paura degli abitanti del quartiere esteso alla base della collina. Da quella circostanza la vegetazione è cresciuta rigogliosa e oggi i canneti si sono impossessati dell’alveo. «Non vorremmo che il flusso di un’eventuale piena venisse ostacolato dalla presenza della vegetazione. Sarebbe un grosso problema per il quartiere di Monte Attu», ripetono in coro i residenti. Per gli abitanti della zona, dove risiedono oltre duemila persone, c’è dunque una questione di sicurezza da risolvere. «Speriamo che chi di dovere - è l’auspicio dei residenti - possa intervenire in tempi brevissimi per evitare possibili danni». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA