Monte Attu, il canile resta a Rock&Dog 

La gestione del canile comunale di Monte Attu è nel segno della continuità. Ad aggiudicarsi la gestione triennale è la Cooperativa Rock&Dog di Ilbono, ossia la società uscente, unica ad aver presentato la manifestazione d’interesse rispetto al bando pubblicato. All’offerta è stata allegata una proposta con significative migliorie dei locali per aumentare l’adattabilità dei cani all’interno della struttura stessa, con una serie di attività che assicurino ai cani di vivere esperienze esterne al box o al recinto di sgambamento. «Nei prossimi giorni, in occasione della definitiva aggiudicazione - dice Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - illustreremo i nuovi servizi. Tuttavia, possiamo considerarci molto soddisfatti del triennio precedente perché il gestore ha manifestato competenza e qualità». Il territorio convive con il fenomeno del randagismo e sono costanti le segnalazioni di abbandoni, con conseguente attivazione della rete d’intervento che coinvolge anche l’Asl Ogliastra. A fare da contraltare alla criticità c’è l’elevato numero di adozioni registrate nell’ultimo triennio. All’interno della struttura è stata ricavata anche un’area riservata ai gatti, per la cui cura sul territorio sono operative alcune colonie feline riconosciute dall’ente. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA