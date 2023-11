Monte Attu, fuoco e terrore 

Mezzogiorno di fuoco alla periferia ovest di Tortolì. Nella morsa dell’incendio, per la seconda volta in 15 giorni, la zona artigianale di Monte Attu, ieri attraversata da un vasto rogo che ha lambito le abitazioni di viale Santa Chiara e del quartiere appena sotto il cavalcavia dell’Orientale. Secondo una prima ricostruzione, l’inferno di fuoco sarebbe scoppiato in un’area accanto al centro ecologico dove qualcuno stava bruciando stoppie. Lo accerteranno le indagini della Forestale.

Le lingue di fuoco, sospinte dalle forti raffiche di maestrale, si sono spinte dalla collina verso la zona bassa, lambendo il potabilizzatore gestito da Abbanoa e alcuni capannoni. In un attimo il fuoco ha raggiunto viale Santa Chiara dove ha attraversato orti, giardini e minacciato abitazioni e attività commerciali.

Inferno di fuoco

Alle 12.45 l’Anas ha chiuso l’Orientale all’altezza del chilometro 140.200. L’incendio ha preso consistenza e in pochi minuti l’area è stata cinturata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Nel mentre i vigili del fuoco di Tortolì e le squadre della Forestale di Tortolì hanno dispiegato uomini e mezzi sul campo. Ma la situazione era critica e nel giro di poco tempo sono arrivati i rinforzi. A Monte Attu, mentre la 125 è stata riaperta intorno alle 14, sono arrivate le squadre del distaccamento Lanusei, Macomer, Bono, San Vito e due squadre della sede centrale di Nuoro per un totale di 36 vigili del Fuoco e 15 mezzi. La sala operativa dell’Ispettorato forestale di Lanusei ha subito attivato altre cinque squadre di intervento delle stazioni di Baunei, Villagrande, Lanusei, Jerzu e Osini che, sebbene la campagna antincendio si sia conclusa il 31 ottobre, erano state allertate da giorni in virtù delle previsioni meteo che annunciavano forte vento. Diversi i lanci d’acqua effettuati dall’elicottero arrivato da Fenosu. In supporto alle forze in campo sono intervenuti anche i volontari della protezione civile di Bari Sardo. Fitti i contatti anche tra la prefettura di Nuoro e il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu .

Il precedente

Soltanto nel tardo pomeriggio l’allarme è rientrato. Il lavoro degli angeli dell’antincendio ha evitato che la situazione degenerasse. Com’è successo il 2 novembre scorso quando, durante la notte, a causa di un incendio sono state evacuate 23 persone e 8 abitazioni.