Monte Arcosu, mille cervi nell’oasi 

I bramiti notturni del re delle montagne sulcitane attirano sempre più appassionati. Si è concluso positivamente il censimento della popolazione dei cervi nell’area del Wwf di Monte Arcosu. Le operazioni sono iniziate circa tre settimane fa, con la predisposizione dell’oasi e dei sentieri, per consentire il lavoro delle squadre addette al censimento, che permetterà di conoscere il trend della popolazione dei cervi nell’areale dell’oasi.

I numeri

Il numero preciso degli animali, simbolo di queste cime, è ancora in fase di elaborazione (i dati certi si avranno nel giro di un mese), ma sembrerebbe esserci un leggero incremento rispetto ai capi censiti lo scorso anno, circa 880. Segno che il progetto di reinserimento in questo angolo di Sardegna in atto da qualche decennio funziona ed è un modello.

Anche in questa edizione si è registrato un numero rilevante di partecipanti: l’operazione sul campo, durata due giorni, ha coinvolto 130 volontari, di cui 84 la prima giornata e 95 la seconda.

Il censimento di quest’anno, oltre la grande adesione di appassionati di ambiente e natura, ha visto la partecipazione di ospiti importanti, tra cui Alessandra Prampolini, direttore generale di Wwf, e Marco Galaverni, responsabile delle oasi Wwf italiane.

Nell’oasi

Durante le operazioni, l’oasi, che comprende i territori nei Comuni di Uta , Siliqua , in parte Assemini e che si affaccia su Capoterra , è stata divisa in due parti, una per giornata, per un numero complessivo di 65 postazioni individuate. Durante le fasi preliminari sono stati segnati i sentieri nei versanti selvaggi per facilitare il rientro notturno delle squadre, composte da personale esperto e alla prima esperienza.

I volontari, armati di goniometro e bussola, hanno riportato su delle schede il rilevamento della posizione dei cervi rispetto al nord, attraverso l’ascolto dei bramiti. La novità di quest’anno è stata un’app installata sui telefoni cellulari, concessa dal Parco nazionale Foreste Casentinesi, che ha facilitato il lavoro degli operatori evitando la lunga trascrizione cartacea.

La sensibilità

Il motivo di tante adesioni, per un lavoro per certi versi impegnativo, lo spiega Giovanni Paulis, uno dei responsabili del Wwf impegnati nel censimento: «È soprattutto l’amore per l’ambiente e la natura, e dall’emozione che si prova a entrare in contatto con questi magnifici animali, anche solo ascoltando i bramiti. Queste giornate rappresentano un’occasione d’incontro e scambi di opinioni tra chi condivide la stessa passione per la natura – aggiunge - Inoltre è un modo per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente, motivo per cui, quest’anno, oltre agli adulti, è stato dedicato uno spazio ai bambini e alle famiglie, che sono stati accompagnati nelle postazioni è per sentire i bramiti dei cervi».

Paulis conclude con un’altra buona notizia: «Quest’anno, rispetto allo scorso, quando si era registrata un’estrema sofferenza delle campagne, andrà meglio, le condizioni del bosco sono migliorate e non dovrebbe mancare l’acqua».

RIPRODUZIONE RISERVATA