«Monte Arcosu, l’oasi naturale è un modello» 

Funziona il progetto di sviluppo innovativo, che ha unito le forze di pubblico e privato, per sostenere l’Oasi del cervo e della luna di Monte Arcosu. Il piano vanta già due milioni di euro raccolti, e altri sei sono pronti per il prossimo triennio.

«Spesso, in Sardegna, cerchiamo altrove quello già abbiamo, il progetto dell’Oasi del cervo e della luna, potrebbe essere emblematico di quanta ricchezza la nostra terra sia in grado di sviluppare, per un futuro migliore da riservare ai nostri figli», afferma Ugo Bressanello, fondatore e presidente di Domus de Luna, durante la conferenza che si è svolta ieri, nella sede della Fondazione di Sardegna, a Cagliari, dove è stato illustrato il progetto nato tra Domus de Luna e il Wwf.

Si tratta di un impegno finanziario partecipato tra pubblico e privato, volto al rispetto della natura e alla tutela di un’area unica al mondo per la sua biodiversità, destinato alla rinascita del territorio, con la possibilità d’impiego di almeno cento persone e l’ampliamento con nuove strutture.

L’Oasi, infatti, in pochi anni ha realizzato una vasta rete di organizzazioni che contribuiscono attivamente allo sviluppo di quest’area dell’Isola. «I 3650 ettari della riserva dell’Oasi del Wwf, di Monte Arcosu, incarnano una visione di sviluppo sostenibile e rappresentano un esempio importante, a livello internazionale, di come sia possibile coniugare innovazione sociale, tutela ambientale e governance partecipata», conclude Bressanello. (a. cu.)

