Monte Arci, riparte l’accoglienza 

Sulle pagine istituzionali del Comune alla voce ricettività e servizi resiste ancora in bella evidenza campeggio montano Sennisceddu. Visitando la rete non è poi difficile imbattersi in un sito internet ancora attivo dove si invita a visitare Pau il Paese dell'ossidiana, e a trascorrere una vacanza di relax tra i boschi della Sardegna, con la precisazione che il campeggio è aperto tutto l’anno. Presenti anche i numeri di telefono per poter prenotare. Purtroppo non è proprio così, tenuto conto che la struttura situata nel cuore del Monte Arci a 650 metri sopra il livello del mare è desolatamente chiusa dal 2016.

La riapertura

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Alessia Valente, sta lavorando affinché il campeggio possa essere riaperto, con la consapevolezza che sia il luogo ideale per una vacanza rilassante a stretto contatto con la natura, adiacente ad un sito d'inestimabile valore archeologico per la presenza dell'ossidiana, l’oro della Sardegna. «Apriremo il bando per le manifestazioni di interesse da parte degli operatori – spiega la sindaca – sperando di riceverne diverse così da scegliere la migliore proposta al fine di rendere nuovamente fruibile un grande patrimonio comunale e del territorio». Sino a quando è rimasto aperto il campeggio era infatti molto apprezzato per i tanti servizi offerti come i bungalow, piazzole per tende, bar, ristorante, pizzeria, servizio camper, noleggio bici. Prima della riapertura, l’obiettivo resta ovviamente quello di sistemare e ammodernare la struttura.

Ales

Ed a proposito di turismo montano del Monte Arci, una esperienza che inizia a dare diverse soddisfazioni è quella ubicata a S’Acqua Frida nel territorio di Ales. «I dieci bungalow che sono stati realizzati- afferma il sindaco Francesco Mereu – risultano sempre occupati con una presenza di turisti costante, costituita in particolare da stranieri che rimangono affascinati dalle bellezze ambientali e naturalistiche delle quali possono disporre. L’intento è quello di aumentare pian piano l’offerta e mettere a disposizione altri importanti servizi».

