Monte Arci, premi e lorighittas  

Un appuntamento che vuole valorizzare il territorio del Monte Arci e il suo parco. Da questi presupposti nasce il “Premio Monte Arci – suoni, saperi e sapori del parco e dell’Ossidiana”, voluto dal consorzio di Gestione del’oasi che comprende un'area di 13.500 ettari nei comuni di Ales , Marrubiu , Masullas , Palmas Arborea , Pau , Santa Giusta , Siris , Usellus , Villaurbana e Morgongiori .

L’idea

Sabato, dalle 18, negli spazi del salone Ceas a Morgongiori, con ingresso libero, la prima edizione della kermesse. «Una manifestazione – commenta il sindaco Paolo Pistis - ricca di valori e tradizioni del nostro territorio, che si fregia della presenza di personalità d’eccellenza regionali e nazionali». Organizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Comune di Morgongiori, la prima edizione del premio coinvolgerà tre categorie: suoni, saperi e sapori.

Il premio

In più saranno assegnati riconoscimenti speciali e la menzione “Lorighittas d’oro” ad una personalità non sarda, di fama internazionale, che possa promuovere la pasta tipica di Morgongiori. «L’obiettivo – prosegue Pistis – è valorizzare il nostro territorio, per rafforzare e tramandare la nostra identità e la tipicità gastronomica che conferisce il nome al premio. È un obiettivo faticosamente e orgogliosamente raggiunto da tutti noi, che si concretizzerà con questo grande evento, alla sua prima edizione».

L’elenco

La menzione speciale “Lorighittas d’oro” è stata assegnata al cantante inglese, naturalizzato italiano, Mal che per l’occasione terrà anche un concerto. Tra i premiati, un riconoscimento speciale andrà al Cagliari calcio per la creazione della maglia ispirata all'ossidiana. Premio straordinario all’atleta olimpionico Stefano Oppo, canottiere campione del mondo e medaglia d'argento alle Olimpiadi. Nella sezione “Suoni” premi per il chitarrista Andrea Cutri, la pianista Cinzia Casu e al coro polifonico “Santa Cecilia” di Arborea. Nella sezione “saperi” premiati lo street artist “Manu Invisible”, la giornalista Incoronata Boccia, la scrittrice Chiara Miscali, lo scrittore Matteo Porru, la giornalista Maria Francesca Chiappe e l’economista Franco Mannoni. Nella sezione “sapori”, infine, lo chef Roberto Serra e le aziende Riso Passiu, La Dolce Vita, Cantina Contini 1898 e 3A Arborea.

RIPRODUZIONE RISERVATA