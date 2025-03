Monte Arci, nuova area per le famiglie 

È stato completato, a Villaurbana, il rifacimento delle aree attrezzate sul Monte Arci. Nello specifico si è attuato un intervento strutturale sui 17 tavoli, a completamento dell’area picnic, nelle zone di “Su Cruccuri” e “S’Arangiu Aresti”.

«Da molti anni attendevano un intervento – commenta il sindaco, Paolo Pireddu – e il risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra Comune di Villaurbana, Unione dei Fenici e Forestas». La spesa complessiva per il rifacimento delle infrastrutture, è stata di circa 25mila euro. I nuovi tavoli presenti sono stati realizzati in basalto che vanno a sostituire il vecchio materiale in legno, che aveva una durata limitata.

«Ora i fruitori della montagna – conclude Pireddu - potranno finalmente utilizzare appieno le aree attrezzate presenti nel nostro territorio, grazie all'impegno degli enti sopra citati e soprattutto dell'assessore all'Ambiente, Telemaco Sarais».

