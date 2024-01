Monte Arci, il bosco che parla 

Il cinguettio è uno spartito privilegiato sui versanti del Monte Arci. Anche il fruscio del vento che attraversa le chiome dei lecci definisce timbri e voci del bosco. Eppure entrambi non bastano per fissare connessioni straordinarie con questi luoghi, custodi di epoche e civiltà. Sono gli «Alberi delle voci» a dare la vera essenza, quelli che Neytiri, personaggio ideato da James Cameron, papà di Avatar (film del 2009), identificava con «le voci dei nostri antenati». In queste parole si trovano le password giuste per entrare nella grande realtà aumentata dell’antico vulcano: tra Pau, Villa Verde, Morgongiori, Ales, Masullas e Usellus in quell’antico regno dell’ossidiana vivono da qualche anno esistenze fiabesche e mitiche: un gigantesco Assiolo sentinella delle rupi e il girovago PauRiccio; l’essere-Arci (nel parco di Acquafrida ad Ales), essenza del pneuma, principio di vita dalle sembianze antropomorfe. «Un gigante in contemplazione di una antica fontana, a cura degli artisti Simone Paulin e Giacomo Baradel», racconta Devid Strussiat, direttore artistico e tra gli ideatori del festival Aeson arti nella natura avviato in Friuli Venezia Giulia, autore anche lui di installazioni nel bosco del Monte Arci. «Opere dalla semplice lettura iconografica ma in grado di dialogare con una forza profonda con i luoghi e con storie tutte da riscoprire». E poi i Totem a Is Trebinas a Morgongiori, Su Boi e Su Logu, tra i sentieri di Villa Verde.

Universo Arci

Eccolo il meraviglioso metaverso vulcanico – dove tecnologia ed elettronica retrocedono davanti alla Natura – nato dalla sensibilità di due donne. Due visionarie: Giulia Balzano, socia-fondatrice dell’associazione culturale Menabò, da 12 anni nella gestione del Museo dell’ossidiana di Pau, e Silvia Vizilio, co-fondatrice di Le Mariposas de Sardinia, realtà partner della coop socialetour operator ViaggieMiraggi Onlus. Sulla loro concretezza hanno creduto alcuni partners tra cui la Fondazione Sardegna e l’Agenzia Forestas. «I percorsi di Arte in Natura che nell’ultimo triennio 2021-2023 hanno visto protagonisti i boschi del Monte Arci nascono da una visione narrativa del territorio del tutto specifica», spiega Giulia Balzano. «Costituiscono un’esperienza di rivisitazione creativa del territorio, un invito a vivere le immersioni in natura come esperienze del corpo che fisicamente - senza filtri virtuali - attraversa i luoghi, che li esplora e li conosce in modo sensoriale». Tutto prende vita, le parole dei boschi con le loro peculiarità. «Gli alberi si animano, entrano in dialogo con la sensibilità umana che si muove alla loro ombra, si predispone all’ascolto delle loro storie».

Arte è vita

La prima rete di interventi si chiama Monte Arci Land Art Festival ed è stato ideato e coordinato dalle due organizzazioni, con la partecipazione dei sei comuni appartenenti all’esteso rilievo del Monte Arci. «Un percorso di valorizzazione territoriale unico nel suo genere, in Sardegna, incentrato sulla promozione di una relazione creativa e ogni volta inedita con il contesto ambientale di riferimento», spiega Silvia Vizilio. In continuità con Monte Arci Land Art Festival, a partire dall’estate del 2022 nasce a Pau Un Bosco da Fiaba, ideato e curato stavolta da Menabò con il coinvolgimento e il sostegno del solo Comune.

Il lavoro

Una travolgente vitalità dunque che non appare dal nulla ma attraverso un percorso lento e paziente «Non siamo un fenomeno improvviso – spiegano le due responsabili – l’Alta Marmilla e il Monte Arci sono territori in cui da tempo ci sono professionalità e comunità che operano, che abitano, che agiscono. Dal dialogo tra gli elementi naturali e la creatività e l’esperienza delle mani al lavoro delle artiste e degli artisti coinvolti, sono nate opere d’arte in natura e si tracceranno nuovi percorsi di bellezza condivisa».

Chiaro il ritorno alla creatività poetica e felice del fanciullo, già leopardiana e rousseauiana. Un mondo animato, lontano da una umanità distratta, dove è potente il suono di un minuscolo ciclamino selvatico che forza la terra millenaria per conquistare la sua aria. O dove riverbera il risalire dalle mineralità geologiche nella linfa di cui si nutre la foresta. Tutto fortemente inclusivo da poter dire, come Jake Sully, «adesso mi sembra questa la realtà, e il mondo reale la fantasia», ancora Cameron.

