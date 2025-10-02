VaiOnline
Siris.
03 ottobre 2025 alle 00:49

Monte Arci, allarme per un incendio  

L’allarme incendi non è ancora finito. Ieri pomeriggio ci sono stati momenti di paura per un rogo divampato alle pendici del Monte Arci, nel territorio comunale di Siris. Le fiamme, alimentate da un vento di Grecale, si sono estese in modo veloce per via della vegetazione bassa e sono arrivate a minacciare le strade provinciali, tanto che alcune auto sono rimaste bloccate a causa del fumo. Sono intervenute squadre a terra dei vigili del fuoco di Oristano, supportati da corpo forestale e barracelli e volontari. Per domare le fiamme è stato chiesto anche l’intervento di due elicotteri del Corpo forestale decollati dalle basi di Fenosu e Villasalto e di due canadair (uno era di rientro da un altro intervento nella zona di Carbonia). Spento il rogo, sono iniziate subito le operazioni di bonifica andate avanti fino a tarda sera.

