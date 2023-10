Monte Alma da applausi, vittoria in rimonta con l’olmedo 

Monte Alma 3

Olmedo 2

Monte Alma : Ruzzu, Addis, Spillo, Medas (46’ C. Falchi), Erittu, Sotgiu (46’ Diouf), Zallu, Pintus (87’ Serra), Fadda (91’ Latte), Bonivardi, Manca (69’ Cubaiu). Allenatore Falchi.

Olmedo : Garofalo, Le. Riu, Tedde, Amoroso (85’ Murgia), E. Carboni (85’ Pes), Caria, Langella (58’ Mameli), Casiddu (82’ Scala), Zerauschek (72’ Asia), Livesi, Correddu. Allenatore Pinna.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : 28’ Zerauschek, 32’ E. Carboni, 76’ C. Falchi, 81’ Zallu, 85’ Pintus.

Il Monte Alma continua a stupire. I nulvesi salgono a quota sette in classifica grazie al successo in rimonta contro l’Olmedo. Gli ospiti partano benissimo e intorno alla mezzora (in quattro minuti) raggiungono il doppio vantaggio con Zerauschek (28’) e Emanuele Carboni (32’).

Anche nella ripresa la formazione ospite gestisce bene il risultato, fino all’ultimo quarto d’ora. La rimonta dei rossoblù è sorprendente. Prima Costanzo Falchi accorcia al 76’, poi Zallu pareggia dopo cinque minuti e all’85’ Pintus trova la rete che completa la rimonta e consente ai suoi di mantenere l’imbattibilità dopo tre turni.

Domenica prossima il Monte Alma sarà impegnato in casa contro la Folgore Tissi. Per l’Olmedo invece la trasferta nulvese è amara come questo avvio di torneo in cui ha conquistato solo un pareggio e due sconfitte.

