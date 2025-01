Montascale nuovi ma inutilizzabili: manca il collaudo 

Se gli ascensori di Castello sono una “saga”, i montascale che non funzionano invece sono un caso. Soprattutto perché limitano la mobilità delle persone più fragili. Ma poi perché già ad aprile scorso il Comune ha sostituito i vecchi impianti, a Santa Chiara, al Bastione, che quasi mai avevano funzionato, con nuovissimi sistemi tecnologici. Il problema è che «non sono mai entrati in funzione», racconta Enrica Cacceddu, titolare del box di artigianato al mercato di Santa Chiara. «Più volte abbiamo aiutato persone con difficoltà motorie a salire le scale per raggiungere l’ascensore finché questo era in funzione», aggiunge.

Il “problema” è burocratico. Cioè: mancano ancora i collaudi. A questo, però, se ne aggiunge un altro: la gestione. L’amministrazione potrebbe dare “le chiavi” ai gestori delle attività commerciali che sono presenti accanto a ogni singolo impianto. Di fronte alla richiesta delle persone con disabilità, ma banalmente di chiunque costretto momentaneamente con una stampella, avrebbero la possibilità di metterli in funzione. Oppure potrebbe consentirne l’utilizzo diretto e immediato. Ma come? Perché è vero che bisogna evitare che i montascale possano essere utilizzati per gioco ed essere così vandalizzati, ma un sistema di gestione andrà scelto. ( ma. mad .)

