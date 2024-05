Montascale fuori uso, testimonial della disabilità portata di peso 

Doveva partecipare nella sala di rappresentanza del Comune di Nuoro alla presentazione della manifestazione “Insieme per camminare liberi senza barriere architettoniche” che il prossimo 8 giugno avrà luogo a Nuoro con le vecchie glorie del calcio sardo. Ma quando Stefania Calvisi, simbolo delle lotte per la mobilità sostenibile anche ai diversamente abili, è arrivata in Comune a fare da testimonial, non è potuta salire al secondo piano del palazzo civico: il montascale non funzionava.

Imbarazzo infinito con il primo cittadino Andrea Soddu, costretto insieme a due volontari a portare di peso la donna disabile oltre le scale che separano l'ingresso al Municipio dall'ascensore funzionante.

La notizia in un baleno ha fatto il giro tra i dipendenti e non solo, indignati per un episodio che dimostra come i fatti spesso smentiscano ben presto anche le più belle parole e intenzioni. Alla scena hanno assistito anche passanti che hanno subito sparso la voce su quanto successo. L’amministrazione poi nel pomeriggio ha specificato che «il montascale era ed è funzionante ma era assente il portiere che consce la procedura di utilizzo e funzionamento. La sostituta non sapeva mettere in moto il montascale». Un disguido che ha comunque messo in evidenza le barriere architettoniche all’ingresso del palazzo municipale .

