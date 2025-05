«Montascale fermo alla guardia medica» 

Proteste da parte delle associazioni dei disabili dopo lo spostamento della guardia medica da via Talete in viale Trieste: i nuovi locali si trovano infatti al secondo piano e il montascale non viene messo in funzione, rendendo l’accesso complicato – se non impossibile - a chi ha difficoltà di deambulazione.

La denuncia arriva da SardegnAccessibile, associazione che si occupa dei diritti delle persone con disabilità. «Per accedere alla guardia medica a un disabile serve un vero e proprio miracolo, altrimenti si deve arrangiare, e come non si sa», afferma il presidente Alfio Uda -. L’ascensore è al primo piano, ma molte persone con disabilità non riescono ad entrarci e perciò devono usare le scale». Se ci fosse il montacarichi, non sarebbe di certo un problema ma «né medici, né uscieri o guardie giurate sono autorizzati a metterlo in funzione», dice Uda, «e nel cartello di istruzioni è scritto che è autorizzato ad usarlo solo chi ha specifica formazione. Io non lo so fare ed essendo tetraplegico non vi posso accedere autonomamente. Vorremmo che coloro che non pensano alle persone con disabilità motoria provassero le difficoltà che incontriamo noi. Inoltre, anche tutti i bagni presenti non sono a norma».

«Quando l'ho saputo, non volevo crederci», sbotta Francesco Deiana, costretto a camminare col deambulatore per una malattia degenerativa. «Un presidio sanitario non dovrebbe avere barriere architettoniche».

