Montaruli si dimette, alta tensione tra FdI e Forza Italia 

Il Governo perde il primo pezzo, e si accende uno scontro al veleno fra FdI e una parte di FI attorno alle dimissioni della sottosegretaria all'Università Augusta Montaruli. La deputata annuncia il passo indietro all'indomani della sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a un anno e sei mesi per uso improprio dei fondi del gruppo consiliare del Piemonte, dal 2010 al 2014, quando era consigliera regionale. Una scelta fatta «per difendere le istituzioni, certa della mia innocenza», afferma la sottosegretaria nella lunga lettera in cui nel primo pomeriggio annuncia le dimissioni, invocate a più voci dall'opposizione e suggerite in mattinata anche da Giorgio Mulè, deputato azzurro e vicepresidente della Camera, che invitava Montaruli e il suo partito a «valutare se l'esito del processo mettesse in imbarazzo il Governo».

Qualche imbarazzo viene ammesso da fonti di maggioranza, dopo le fibrillazioni sul caso Donzelli-Delmastro su cui già era stato critico Mulè, creando irritazione fra i fedelissimi di Giorgia Meloni verso i berlusconiani di stretta osservanza. Ben diversi sono i toni di un altro esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, secondo cui Montaruli proseguirà il suo cammino politico perché è evidente «l’ingiustizia che l'ha colpita e la serietà dei suoi comportamenti politici». Mulè nel mirino: «Pensava di metterci in difficoltà con le sue provocazioni: invece ha preso uno schiaffo morale dalla Montaruli la cui impronta gli manterrà la faccia ben più rossa di quanto rubiconda già sia», affondano fonti autorevoli di FdI. «Che provocatorie insinuazioni vengano da un personaggio come Mulè, che di pregiudicati eccellenti nel suo partito ne vanta più di uno, è intollerabile». Le stesse fonti del partito di Giorgia Meloni, hanno sostenuto poi che le parole di Mulè «hanno creato non poco subbuglio in ambienti di FI, visto che anche Berlusconi è un condannato in via definitiva e ciò nonostante resta il deus ex machina degli azzurri». Mulè non replica ma chiede a FdI di prendere le distanze da queste «gravissime, velenose e calunniose affermazioni al limite della minaccia».

Intanto verrà messa a disposizione dei pm la memoria difensiva del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, indagato a Roma per la vicenda relativa all'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli (i pm si riservano di sentirlo) sul caso Cospito, in sciopero della fame contro il 41 bis per quattro anni. Ora si attende per il 24 febbraio in Cassazione la camera di consiglio sul ricorso presentato dal difensore Albertini contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il regime speciale per 4 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA