Montarbu, oasi negata alla banda 

Forestas ha replicato il no alla richiesta della banda Rossini Seui che già nel 2022 aveva chiesto di soggiornare nelle strutture ricettive di Montarbu per un ritiro di una settimana. Nella nota di risposta l'Agenzia motiva il diniego: «La banda non persegue pedissequamente finalità rientranti tra i fini istituzionali dell'Agenzia».

Delusione al quadrato dunque, per i piccoli della “Bandina” ma anche per i componenti ormai storici, come Ignazio Aresu, bandista dal 1978: «Montarbu è ciò che è grazie ai seuesi che l'hanno sempre difesa e soprattutto amata, tutti abbiamo ricordi della nostra infanzia legati a Montarbu. Mentre che la musica acustica possa disturbare gli animali più delle motoseghe è tutto da dimostrare. Sicuramente è un peccato e un'occasione mancata per Seui e Montarbu, considerando che le iniziative nei boschi e a contatto con la natura, come “Foreste aperte” al parco di Tepilora si moltiplicano».

Una risposta diversa e tuttavia lo stesso risultato per l'associazione “Vita da elfi” di cui si fa portavoce Mara Lasi: «La nostra associazione è cresciuta a Montarbu che, abbiamo frequentato regolarmente, dal 2015 fino al blackout Covid. Gli operai della casermetta nel tempo sono diventati amici, hanno visto crescere i bambini della nostra associazione, abbiamo sempre fatto rete col paese. Era naturale quindi celebrare a Montarbu i dieci anni dell'associazione ma gli spazi di cui disponevamo abitualmente, ovvero le piazzole, i bungalow, le foresterie ci sono stati preclusi. Ci erano stati concessi 17 posti, noi ne avremmo bisogno di una trentina. E anche i canoni di soggiorno indicati, a nostro avviso, sarebbero eccessivi. Speriamo che la situazione torni a essere sostenibile per tutti gli amici affezionati di Montarbu, come noi della “Vita da Elfi”».

Il Comune di Seui durante l'ultima riunione di Consigliio ha espresso delusione per il rifiuto della concessione alla banda musicale di Seui per un campus a Montarbu.«La comunità è strettamente legata a Montarbu - ha detto il sindaco Fabio Moi - e chiede con urgenza l'apertura delle strutture esistenti, inoltre chiediamo a Forestas un intervento immediato e risolutivo per la valorizzazione di Montarbu come destinazione turistica sostenibile. Non possiamo più permetterci ulteriori ritardi. È fondamentale per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità». (p. m. r.)

