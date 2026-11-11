Il Comune di Desulo affida incarichi legali a dei professionisti esterni per i dissidi insorti sul premio Mantanaru e Coop Esulesos. E predispone il nuovo regolamento sull’accesso agli atti, già elaborato nei mesi estivi dall’amministrazione locale.

Due controversie

Nel primo caso, la delibera emanata lo scorso 30 ottobre vede l’ente richiedere una relazione extragiudiziale sull’uso legittimo del nome del Premio Montanaru che aveva fatto nascere un dissidio con gli eredi del poeta a poche settimane dall’appuntamento, fissato per La Montagna Produce. Da qui la scelta di affidare l’incarico per valutare l’analisi della normativa applicabile all’utilizzo del nome del poeta (con riferimento agli eventuali diritti degli eredi o altri soggetti legittimati). Si aggiungono la valutazione della legittimità dell’intitolazione del premio e degli eventuali profili di rischio giuridico per il Comune.

Sul fronte parallelo, la delibera di giunta del 9 novembre con cui l’Ente autorizza alla costituzione in giudizio contro la Coop Esulesos, che nei mesi scorsi aveva presentato ricorso al Tar Sardegna, dopo essere stata costretta allo sgombero dall’area dell’Orto botanico di S’Arena, ritornata in capo a Forestas.

Trasparenza: è scontro

Nella stessa data, attraverso una determina del segretario Vincenzo Zanzarella, l’amministrazione difende la necessità di dotarsi di una disciplina organica sull’accesso agli atti, con l’affidamento a un professionista legale del relativo testo regolamentare. Non manca l’accento alla normativa vigente sulle modalità di azione dei consiglieri comunali.

Nel frattempo, si inasprisce il dibattito. Nella serata di martedì, il gruppo consiliare di minoranza “Desulo nel cuore” ha diramato un video in cui esprime perplessità sul nuovo regolamento: «Quando l’accesso viene ostacolato senza ragioni legittime, controllare diventa più difficile e dove diminuisce la trasparenza aumentano i dubbi e si indebolisce la fiducia», dicono gli esponenti dell’opposizione che si chiedono «perché la maggioranza vuole spendere denaro pubblico per affidare a un legale la scrittura di un regolamento sull’accesso agli atti?».