Montagne di rifiuti, turisti nel mirino  

Cestini getta-carte utilizzati come discariche e montagne di sacchetti di spazzatura nelle strade della città, in particolare nella zona del Lido, in viale Europa e nel centro storico, quelle a più alta concentrazione di case-vacanza. In questi giorni di agosto il servizio di igiene urbana ha subito qualche contraccolpo dovuto, evidentemente, al maggior carico di lavoro, ma non solo. Dito puntato sugli inquilini delle seconde case, turisti che evidentemente non hanno ricevuto le giuste informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti. «Recentemente abbiamo individuato la proprietaria di ben otto appartamenti, tutti senza i mastelli per la differenziata – racconta l’assessore all’Ambiente Andrea Montis – non in regola con la Tari. Il problema è che poi gli inquilini non sanno come smaltire le buste della spazzatura e le lasciano per strada».

Un problema che, fa notare il componente della giunta Conoci, «si manifesta solo ed esclusivamente durante l’estate, dunque c’è una larga fetta di proprietari di appartamenti che affitta per brevi periodi senza rispettare le regole». Eppure l’Amministrazione ha messo in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per evitare che il servizio di igiene urbana andasse in tilt. L’ecocentro di Galboneddu è aperto anche la domenica, fino alle 22, per i turisti pendolari che rientrano dal mare con i resti dei picnic. Poi ci sono le isole ecologiche itineranti, in varie zone della città, fino al 30 settembre. In via Corsica, vicino al Lido, lunedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13 e con gli stessi orari in Piazzale della Pace ogni martedì e mercoledì. (c.f.)

