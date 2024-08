Montagne di rifiuti e un tanfo insopportabile: «Basta incivili, non possiamo più vivere così» 

Montagne di rifiuti sgorgano dai bidoni come un fiume in piena e un tanfo insopportabile accoglie chiunque osi avvicinarsi, un quadro che fa lasciare ogni speranza a chi vuole entrare. È questa la realtà in cui vivono 34 famiglie di palazzo Bodano, condominio di edilizia popolare in via Schiavazzi, a Sant'Elia. Tonnellate di immondizia accumulata nel tempo dagli incivili, presumibilmente residenti nel quartiere, che trattano le aree comuni all’interno e all’esterno dell’edificio come discariche a cielo aperto. «Non possiamo più vivere così», è l'appello di Claudio Puddu, residente del palazzo. «Siamo qui da 32 anni e la situazione è sempre la stessa. Ci sono state dette tante parole, ma mai nessuno ha mosso un dito». L'ultimo episodio è accaduto nella notte di domenica. Al risveglio, alcuni condomini hanno trovato l'ennesimo cumulo di rifiuti, proprio vicino al portone di ingresso dello stabile. «Sono degli incivili, meriterebbero di vivere nelle grotte, non nelle case», sbotta amareggiato Salvatore Aresu, amministratore del condominio. «Non siamo tutti così», continua, «a causa della maleducazione di pochi, dobbiamo vivere tutti sommersi dalla spazzatura».

«Abbiamo segnalato diverse volte la situazione al Comune e ad Area, l'azienda regionale per l'edilizia abitativa, ma nessuno ci ascolta, siamo completamente dimenticati», sottolinea Claudio Puddu. «Noi paghiamo perché vengano a pulire, ma alla fine è sempre qualcuno di noi che impiega il proprio tempo per sistemare». Le condizioni igieniche sono insostenibili: «Non ci resta che contattare un legale, non abbiamo altra scelta», è l’ultimatum.

