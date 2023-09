Montagne di rifiuti, cassonetti addio 

«Stop alle montagne di rifiuti sulla Costa Verde: via i cassonetti». L’inciviltà di alcuni bagnanti ha spinto il sindaco di Arbus, Paolo Salis, a passare alle maniere forti con tre provvedimenti: scomparse le isole ecologiche lungo i 47 chilometri del litorale, più controlli e sanzioni della Municipale, un sistema di videosorveglianza che tuteli i siti dove troppo spesso si abbandonano i rifiuti. «Le località turistiche – dice Salis – non possono permettersi un tale biglietto da visita. La lotta all’abbandono del sacchetto necessita di un maggiore impegno da parte di tutti, anche attraverso la segnalazione di micro-discariche».

I cassonetti

Nei giorni scorsi, l’ennesimo immondezzaio all’ingresso delle spiagge, montagne maleodoranti sopra e intorno all’isola ecologica, ha comportato l’ultima bonifica del sito inquinato e il ritiro dei cassonetti. «Quest’anno – ricorda Salis – già dall’inizio della stagione estiva più volte siamo stati costretti a raccolte straordinarie, tanto da completare le 28 gratuite che per contratto spettano alla ditta. Ora, sborsare fino a 5 mila euro a discarica significa addossare i costi ai cittadini che pagano la Tari. Un’ingiustizia intollerabile». Via dunque i cassonetti e, dopo le bonifiche, al loro posto sono arrivate le telecamere. «Nessuno sconto ai trasgressori – incalza il primo cittadino – le sanzioni saranno pesanti anche fino a 600 euro. A fine stagione faremo un resoconto. Quello dei rifiuti a due passi del mare – ricorda Salis – è un problema vecchio. Abbiamo provato a risolverlo con le buone maniere. Il prossimo anno si cambia sistema. Intanto ogni operatore turistico, titolare di chioschi e stabilimenti balneari, avrà un’isola ecologica e risponderà personalmente del conferimento abusivo. Una cosa è certa: anche i residenti dei villaggi turistici sono responsabili. Lo dicono alcuni rifiuti conferiti che nulla hanno a che vedere con la tintarella e, ancora più grave, non sono differenziati. Alcuni sono stati già multati».

Gli operatori

«Ormai – sostiene Franco Caddeo – sappiamo che non basta eseguire un intervento straordinario. La mia proposta è questa: la società che si occupa dello svuotamento dei cassonetti ci dica l’ora d’arrivo in spiaggia e solo allora noi portiamo fuori i rifiuti». Rossano Vacca aggiunge: «Tolti i cassonetti, Scivu è pulita. Le lamentele degli ospiti non sono mancate, ma alla fine si sono rassegnate a portare a casa il sacchetto col rifiuto della giornata al mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA