Montagna, fuga senza fine 

Urzulei perde una trentina di residenti all’anno. Un numero costante negli ultimi due decenni (almeno) che si tramuta, con una media realistica, in 600 unità da qui al 2044. Numeri che dimezzerebbero la popolazione. Ma Urzulei è solo un campione nella centrifuga delle statistiche sulla demografia in Ogliastra, in particolare nei centri dell’interno. I freddi dati confermano che la popolazione residente nella terra della longevità è in rapida discesa: da 56.008 di inizio 2016 a 53.217 al primo gennaio 2022 fino a 35 mila nel 2070, secondo un report sulle proiezioni demografiche elaborato dall’Istat. Insomma, 20 mila in meno nel giro di mezzo secolo. Il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2070 mentre la popolazione in età lavorativa subirà un crollo verticale in 50 anni. Interi paesi, in una zona che già oggi mostra una forte disomogeneità territoriale, sono destinati a sparire dalla cartina geografica.

Dati funerei

Emblematici i numeri di Villagrande. Quindici nascite (13 a Villagrande e 2 a Villanova) e 41 decessi (35+6) nel 2023 generano un gap di 26 unità. Anche qui, come a Urzulei, una trentina di persone ogni anno scompaiono dai registri dei residenti. Una decurtazione inarrestabile, che nel corso del tempo ha prodotto una corsa verso la zona costiera, con oltre duemila villagrandesi che si sono insediati a Tortolì dove hanno costituito la colonia più nutrita. «Paghiamo lo scotto della vicinanza con Tortolì che offre tutti i servizi», ammette il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni. A favorire la migrazione verso altri lidi concorre anche una viabilità non adeguata a tempi ed esigenze attuali. «L’inizio dei lavori sulla provinciale 27 è un auspicio, perché potrebbe trattenere qualche residente in più. Lo sviluppo turistico è l’unica ricetta che può contrastare lo spopolamento. Promossi anche bonus bebè e incentivi per la ristrutturazione delle case, che hanno contribuito a far rientrare famiglie in paese. Sono linee da mantenere e potenziare».

Deserto

In base alla prospettiva il calo in mezzo secolo sarà del 35 per cento. Il fenomeno dello spopolamento è più accentuato nei centri dell’interno. A Urzulei vogliono ripartire dalle tradizioni più radicate, ovvero l’agricoltura. «Abbiamo la percentuale più elevata di forestazione in proporzione agli ettari. Proponiamo interventi, sotto la supervisione degli enti competenti, per tagliare il sottobosco, dove l’erica ha preso il sopravvento, che favorirebbe la ripresa di attività agricole anche tra i giovani, che diversamente continuano a lasciare il paese». Parola di Giuseppe Mesina, ex sindaco e promotore della neonata associazione culturale La Montagna. «Abbiamo terreni fertilissimi con le sorgenti, sono buoni presupposti per ripartire da quelle attività tradizionali. Pensiamo alle aree di Siddie e quelle al confine con Talana».

